Alpine auch 2023 mit zwei verschiedenen Designs: Die ersten drei Rennen in Rosa

Das Alpine-Team hat bei der Präsentation des neuen A523 für die Formel-1-Saison 2023 für mehrere Überraschungen gesorgt. Eine davon kennen Fans des Rennstalls schon aus dem Vorjahr. Erneut wurden zwei unterschiedliche Designs gezeigt. Neben dem hauptsächlich in Blau gehaltenem Auto erstrahlte wieder ein pinkes Design von Sponsor BWT.

Im Vorjahr fuhr Alpine die ersten beiden Saisonrennen mit der rosa Farbgebung. 2023 werden die ersten drei Rennen damit bestritten. Also in Bahrain, Saudi-Arabien und in Australien erstrahlen die Boliden von Esteban Ocon und Pierre Gasly in Rosa.

Anmerkung zur Präsentation in London: Das blaue Auto entsprach dem neuen A523. Beim pinken Fahrzeug handelte es sich um den Boliden aus dem Vorjahr mit der regulären Lackierung. Deshalb sind bei genauer Betrachtung technische Unterschiede zwischen den beiden Autos erkennbar.

Erstmals trat die BWT AG in der Saison 2017 als Hauptsponsor von Force India auf. Auch als der Rennstall von Lawrence Stroll aufgekauft und zunächst in Racing Point umbenannt wurde, blieben die Autos in diesem knalligen Design.

Alpine A523 Foto: Alpine

Seit 2021 geht der Rennstall als Aston Martin an den Start. BWT blieb in geringerem Umfang als Sponsor an Board. Nur noch ein pinker Streifen über dem Unterboden und das Logo auf der Motorabdeckung verdeutlichten dies. Das Auto war aber im britischen Renngrün gehalten.

BWT wechselte 2022 zu Alpine und wurde neuer Titelsponsor. Dass das Auto in den ersten beiden Rennen komplett in Rosa erstrahlte, war eine faustdicke Überraschung, da die Teams in der Regel die gesamte Saison mit einem Design bestreiten.

2023 wird nach den ersten drei Grands Prix auf die blaue Standardfarbgebung gewechselt und die restliche Saison damit bestritten. Blau ist vor allem auf der Nase, dem Halo, dem Überrollbügel und der Motorabdeckung zu sehen. Rosa erstrahlen die Seitenkästen.

BWT steht für die Best Water Technology AG. Es handelt sich dabei um ein österreichisches Unternehmen, das auf Systeme zur Wasseraufbereitung spezialisiert ist. Seit einigen Jahren tritt BWT als Sponsor im Motorsport auf, zum Beispiel war man auch schon in der DTM sichtbar.

