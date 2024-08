Alpine bestätigt: Oliver Oakes wird neuer Formel-1-Teamchef

Alpine hat einen Nachfolger für den scheidenden Teamchef Bruno Famin gefunden und wie erwartet Oliver Oakes als neuen Verantwortlichen für den französischen Rennstall vorgestellt. Das Team bestätigte am Mittwochmittag die Verpflichtung von Oakes, der nach der Sommerpause die Geschicke von Famin übernehmen wird.

"Ich bin Luca de Meo und Flavio Briatore sehr dankbar für die Möglichkeit, das Alpine-Team zurück zur Wettbewerbsfähigkeit zu führen", sagt der Brite. "Das Team hat talentierte Leute und exzellente Ressourcen im Kern, und ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Saison und auf längere Sicht gemeinsam viel erreichen können. Ich freue mich darauf, nach der Sommerpause loszulegen."

Oakes wird mit seinen 36 Jahren der zweitjüngste Teamchef der Formel-1-Geschichte sein, besitzt aber trotzdem eine Menge Erfahrung in der Leitung eines Rennteams.

2015 gründete er das Team Hitech, das aktuell in der Formel 2 und der Formel 3 unterwegs ist. Jetzt steigt er zu einem Teamchef in der Formel 1 auf, wo er die schwierige Aufgabe bekommt, Alpine wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen.

"Es ist mir eine Freude, Oli im Team willkommen zu heißen und ihn zu einem der jüngsten Teamchefs zu machen, die dieser Sport je gesehen hat", sagt Renault-Geschäftsführer Luca de Meo.

"Dieses Team wird für zukünftige Erfolge aufgebaut, und dies wird durch die Ernennung von Oli in einer leitenden Funktion unterstrichen. Wir freuen uns darauf, seinen Enthusiasmus, seine Energie und seine Leidenschaft für den Rennsport zu nutzen und diese Denkweise im gesamten Team umzusetzen", so der Italiener.

Auch der neue Sonderberater Flavio Briatore hat für den Engländer lobende Worte zum Einstieg übrig: "Oli ist hochtalentiert und kann auf eine Vielzahl von Führungsqualitäten und Erfolgen im Rennsport verweisen", sagt er.

"Sein Wechsel in diese Rolle ist ein großartiges Beispiel für die Stärke und den Glauben, den wir in unser Team und in junge, aufstrebende Leute haben, und ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten und uns gemeinsam darauf zu konzentrieren, in der Startaufstellung aufzusteigen und Rennen zu gewinnen."

Famin kehrt derweil in seine Rolle als Leiter des Werks in Viry-Chatillon zurück und wird zudem weiterhin für alle weiteren Motorsportaktivitäten der Renault-Gruppe verantwortlich sein. Er hatte die Rolle als Formel-1-Teamchef vor einem Jahr von Otmar Szafnauer übernommen.