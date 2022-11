Alpine-CEO Rossi: "Killerinstinkt" der Fahrer ging in Brasilien zu weit

Audio-Player laden

Nach einer eindringlichen Nachbesprechung mit seinen Formel-1-Piloten Fernando Alonso und Esteban Ocon will Alpine-CEO Laurent Rossi die teaminterne Kollisionen aus der Startrunde des Sprints beim Grand Prix von Brasilien zu den Akten legen. Allerdings hat er seinen Fahrern klargemacht, dass er ein solches Verhalten kein zweites Mal akzeptieren werde.

Er habe Alonso und Ocon daran erinnert, dass sie "so lange fahren [dürfen], bis es dem Team schlechter geht, was am vergangenen Wochenende passiert ist", sagt der Franzose am Samstag bei der Pressekonferenz im Rahmen des Grand Prix von Abu Dhabi.

"Ich habe sie an unsere Verträge erinnert, und ich habe sie daran erinnert, dass ich viele Fahrer habe, die an ihrer Stelle fahren wollen. Und es wäre schade, das Jahr mit zwei anderen Fahrern zu beenden, auch wenn es mich viel kostet", droht Rossi seinen Piloten im Wiederholungsfall unverhohlen mit dem Rauswurf.

Alonso und Ocon waren im Verlauf der ersten Runde des Sprints von Interlagos gleich zweimal aneinander geraten. Nach einem ersten Zusammenstoß in Kurve 4 kam es auf der Start-Ziel-Geraden zu einer Berührung, bei der Alonso seinen Frontflügel am rechten Hinterreifen von Ocons Auto beschädigte.

Alonso musste in der Folge die Box ansteuern, außerdem erhielt er eine Strafe für das Verursachen der Kollision. Auch Ocon, an dessen Auto der Seitenkasten bei der ersten Kollision beschädigt worden war, fiel im Sprint zurück, sodass die beiden das Rennen von den Plätzen 16 und 17 in Angriff nahmen.

Im Hauptrennen am Sonntag rehabilitierten sich beide Piloten dann mit den Plätzen fünf (Alonso) und acht (Ocon), womit Alpine Rang vier in der Konstrukteurswertung festigte. "Sie haben die Verantwortung übernommen und sie haben [am Sonntag] einen brillanten Job gemacht", erkennt Rossi an.

Das ein teaminterner Zweikampf auch einmal eskalieren kann, damit müsse man im Rennsport leben. "Das ist es, was diese Fahrer zu unglaublichen Champions macht, sie haben diesen Killerinstinkt", findet Rossi. "Manchmal geht das ein bisschen zu weit. Das ist auch meine Aufgabe, sie wieder in einen besseren Bereich zu bringen."

