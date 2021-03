Alpine-CEO Rossi: Suchen kein Partnerteam für 2022

Nach dem Umstieg von McLaren auf Mercedes-Power ist Alpine in der Formel-1-Saison 2021 der einzige Rennstall, der als Werksteam des französischen Herstellers auf Renault-Motoren setzt. Mit Blick auf das Jahr 2022 bedeutet das jedoch nicht zwangsläufig, dass man nach einem neuen Kunden- oder Partnerteam sucht.

Zwar sagt Alpine-CEO Laurent Rossi: "Wir waren offen für die Idee, aber wir suchen nicht unbedingt nach einem." Ein Partnerteam wäre aus seiner Sicht "nice to have", aber kein "Must-have". "Denn wir bauen auf dem aktuellen Formel-1-Team auf, wir brauchen volle Autonomie, volle Unabhängigkeit, volle Hingabe an uns selbst."

Deshalb sei ein Partnerteam nichts, "das wir im Moment aktiv suchen", erklärt Rossi weiter. Im vergangenen Jahr war über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Renault und Haas spekuliert worden, nachdem die Ferrari-Krise auch deren Kundenteams deutlich zurückwarf. Haas schloss einen Wechsel nicht mehr aus.

Renault wiederum betonte, damals noch mit Cyril Abiteboul als Teamchef, nicht verzweifelt nach einem Kundenteam zu suchen. "Es müsste auch mehr ein Partnerteam sein als ein Kundenteam", sagte der Franzose damals. "Es könnte einen gewissen Mehrwert bringen und uns helfen, das sportliche oder das geschäftliche Ziel zu erreichen."

Rossi sieht wiederum auch Vorteile darin, ganz auf sich allein gestellt zu sein. "So können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren , unseren eigenen Motor zu entwickeln und ihn in unser eigenes Auto einzubauen, was ein großer Vorteil ist, weil man nicht durch andere Aktivitäten abgelenkt wird", hält der Alpine-CEO fest.

Gleichzeitig räumt er ein: "Der Nachteil könnte die Tatsache sein, dass man ein wenig von den Kernentwicklungen verliert, die man bekommen könnte, wenn man zwei oder mehrere Teams parallel betreibt. Aber ehrlich gesagt könnte das sehr schnell aufgewogen werden, wenn man irgendwelche Probleme bekommen sollte."

Außerdem gehe mit der Verpflichtung, ein anderes Team zu versorgen, auch die Notwendigkeit einher, "die Belegschaft konsequent aufzustocken", sagt Rossi weiter. "Ich bin mir nicht sicher, ob das ein sehr wünschenswerter Effekt ist. Am Ende des Tages sind wir also ziemlich zufrieden damit, uns im Moment selbst zu versorgen."

