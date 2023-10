Alpine erzielte 2022 einen Gewinn von 26,2 Millionen Pfund

Das Formel-1-Team von Alpine hat im Jahr 2022 einen Gewinn von über 26,2 Millionen Pfund (rund 30,2 Millionen Euro) erwirtschaftet, was für weiterhin gute Einnahmen und gleichzeitig eine effiziente Kostenkontrolle spricht.

Dank des neuen Titelsponsors BWT und der mit dem vierten Platz in der Weltmeisterschaft verbundenen Preisgelder konnte das Team seine Einnahmen von 201.485.000 Pfund (~232.252.000) im Jahr 2021 auf 249.038.000 Pfund (~287.066.000) im vergangenen Jahr steigern. Das entspricht einem Plus von 23,6 Prozent.

Die Umsatzkosten, das Maß für die Ausgaben des Teams für den Gesamtbetrieb, stiegen um 21,6 Prozent von 145.264.000 (~167.446.000) auf 170.395.000 Pfund (~196.414.000).

Verbesserung der Betriebsmarge um 37 Prozent

Das Team hält fest, dass "während das Geschäft durch die Inflation beeinträchtigt wurde, ein zweites Jahr der Budgetobergrenze in Verbindung mit einem disziplinierten Ansatz zur Kostenkontrolle zu einer Verbesserung der Betriebsmarge um 37 Prozent geführt hat, was zu einem Betriebsgewinn von 36,6 Millionen Pfund führte".

Dieser Wert lag um 9,5 Millionen Pfund höher als 2021, aber der endgültige Gewinn nach Steuern in Höhe von 26.214.000 Pfund war tatsächlich um 2,9 Millionen Pfund niedriger.

Die Zahlen zeigen auch, dass der Marketingbeitrag von Renault zum Umsatz des Teams von 60,6 auf 42,2 Millionen Pfund gesunken ist, was die Tatsache widerspiegelt, dass das Team seine Einnahmen aus anderen Quellen erhöht hat.

Deutlich mehr Mitarbeiter als bei Aston Martin

Die Mitarbeiterzahlen in Enstone sind von 820 im Jahr 2021 auf 871 im Jahr 2022 angestiegen, da das Team seine Expansion fortsetzte, wobei der Anstieg hauptsächlich in der Verwaltung stattfand und nur 14 Mitarbeiter in der Entwicklung und Produktion hinzukamen.

Zum Vergleich: Der direkte Konkurrent Aston Martin beschäftigte 2022 offiziell nur 504 Mitarbeiter. Das erklärt sich jedoch aus der Tatsache, dass das Team in Silverstone derzeit Getriebe und andere Systeme von Mercedes bezieht und die Fertigung und andere Dienstleistungen auslagert, was zu einer geringeren Zahl von Vollzeitbeschäftigten führt.

Seit diesem Sommer hat das Team neue Anteilseigner, nachdem drei Finanzunternehmen - Otro Capital, RedBird Capital Partners und Maximum Effort Investments - 20 Prozent der Anteile erworben haben, darunter auch Hollywoodstar Ryan Reynolds.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.