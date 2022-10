Alpine holt auf: McLaren-Teamchef Seidl trotzdem "nicht nervös"

Audio-Player laden

In Singapur brachte McLaren ein großes Updatepaket, das am Wochenende in Japan erstmals an beiden Autos getestet werden konnte, nachdem zuvor nur Lando Norris die neuen Teile bekommen hatte. Das Fazit fällt positiv aus.

"Wir haben schon in Singapur gesehen, dass es die Erwartungen erfüllt hat", betont McLaren-Teamchef Andreas Seidl. "Das ist wichtig für die Korrelation und wird uns sicherlich helfen, in diesem Jahr einen Schritt bei der Performance zu machen."

"Aber es ist auch wichtig für uns, klare Ergebnisse für die Entscheidungsfindung bezüglich des Fahrzeugkonzepts für das nächste Jahr zu erhalten", sagt er mit Blick auf 2023.

Seidl lobt "sehr starkes Alpine-Team"

"Wir sind also zufrieden mit dem Paket, aber wie Daniel (Ricciardo; Anm. d. R.) schon sagte, pushen natürlich auch alle anderen noch und bringen Upgrades. Es ist also alles relativ. Für uns ist es jetzt wichtig, uns auf uns selbst zu konzentrieren."

"Wir müssen sicherstellen, dass wir saubere Wochenenden abliefern und in jeder einzelnen Sitzung das Maximum aus unserem Auto herausholen. Denn nur dann haben wir eine Chance, im Kampf mit einem sehr starken Alpine-Team zu bestehen", weiß Seidl.

McLaren will bis zum Ende mitkämpfen

"Es ist der Wettbewerb, in dem wir uns befinden. Alpine ist das ganze Jahr über stark. Sie sind ein starkes Team mit zwei starken Fahrern. Wir müssen anerkennen, dass sie in dieser Saison bisher einen großartigen Job gemacht haben", goutiert der Deutsche.

Um er räumt angesichts dessen ein: "Es wird sehr schwer für uns sein, in Abu Dhabi bis zur letzten Runde in diesem Kampf zu bleiben, aber dafür sind wir hier und wir werden es wieder versuchen. Das Wichtigste ist, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren."

"Wir brauchen saubere Wochenenden und müssen sicherstellen, dass wir jedes Wochenende mit beiden Fahrern punkten. In den letzten fünf Rennen wird auch die Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle spielen", blickt der McLaren-Teamchef auf die Endphase.

"Aber ich denke, wir haben ein gutes Auto, ein gutes Team, zwei starke Fahrer, und wenn wir uns zusammenreißen, bin ich mir sicher, dass wir bis zuletzt im Kampf bleiben können."

