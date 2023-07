Alpine im Chaos oder Teil eines Masterplans: Fünf Jahre zurückgeworfen?

Die Ankündigung von Alpine, sich von Teamchef Otmar Szafnauer und Sportdirektor Alan Permane zu trennen, hat im Formel-1-Paddock beim Grand Prix von Belgien für ein Erdbeben gesorgt. Nach Jahren, in denen es in der Formel 1 üblich war, dass der Weg zum Erfolg über eine klar definierte Vision, Stabilität, Investitionen und Realismus führt, scheint die Trennung von Alpine von zwei seiner wichtigsten Mitarbeiter ein Schritt in die entgegengesetzte Richtung zu sein.

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass das Team von einer Entscheidung zur nächsten zu taumeln scheint, ohne irgendeine Gesamtstrategie zu haben. Erst vor drei Wochen wurde Alpines Motorenchef Bruno Famin zum Vizepräsidenten für Motorsport ernannt, um als klarer Ansprechpartner für CEO Laurent Rossi über ihm und Teamchef Szafnauer unter ihm zu fungieren.

Damals sagte er, dass die Idee darin bestehe, die Berichtsstruktur für Szafnauer zu klären, dass aber die Vision von Alpine für den Erfolg mit dem 100-Rennen-Plan unverändert bleibe: "Es gibt keinen Grund, den Fahrplan zu ändern", sagte Famin.

Eine Woche später gab Alpine bekannt, dass Rossi gegangen war - er wurde aufs Abstellgleis gestellt, um nicht näher spezifizierte Aufgaben im Rahmen von Sonderprojekten zu übernehmen. Ersetzt wurde er durch den ehemaligen Ferrari-Mann Philippe Krief.

Dieser Schritt wurde von vielen als Rückenwind für Szafnauer interpretiert, da er Rossi völlig von der Bildfläche verschwinden ließ. Die beiden waren in dieser Saison nicht gerade einer Meinung gewesen, was den Fortschritt der Alpine-Mannschaft anging.

Szafnauer: De Meo hatte ihm 100 Rennen versprochen

Nach diesem Wechsel in der Führungsetage erklärte Szafnauer, er vertraue darauf, dass Renault-Konzernchef Luca de Meo ihm die Zeit geben werde, die er für nötig halte, um Alpine an die Spitze der Formel 1 zu bringen. Was im Einklang mit dem 100-Rennen-Plan stünde, der 2026 endet.

"Es braucht Zeit", sagte Szafnauer auf die Frage, ob er glaube, dass de Meo die nötige Geduld haben werde. "Es hat jeder Zeit gebraucht. Ich weiß, dass Luca ein Mann ist, der sein Wort hält, und er hat mir sein Wort gegeben, 100 Rennen abzuwarten. Manchmal macht man einen halben Schritt zurück, um zwei Schritte vorwärts zu machen. Ich habe also keine Bedenken, dass Luca sein Wort hält und mir die 100 Rennen Zeit gibt, die nötig sind."

Doch nur wenige Tage nach diesen Worten Szafnauers und nach dem desaströsen Ungarn-Grand-Prix des Teams war die Sache praktisch schon gelaufen. Angesichts der anhaltenden Uneinigkeit zwischen Szafnauers Überzeugung über den Zeitplan, der erforderlich ist, um Alpine an die Spitze zu bringen, und der Frage, wie dies am besten erreicht werden kann, bedeutete dies praktisch das Ende für ihn bei Alpine.

Und für Permane, der von vielen als lebenslanger Mitarbeiter von Enstone angesehen wurde, war ein ähnlicher Mangel an Einigkeit mit der Alpine-Führungsebene darüber, was genau das Team tun musste und wie lange es dauern würde, um dieses Ziel zu erreichen, ein Hindernis für seinen Verbleib.

"Einvernehmliche Trennung": Wirklich?

Der Auslöser für die Entlassung war eher ein Mangel an Einigkeit über die Vision als die direkte Überzeugung, dass Szafnauer und Permane keine wertvollen Mitarbeiter waren. Sagt zumindest Famin: "Wir haben nie das Vertrauen verloren. Ich denke, wenn wir diese Art von Projekten entwickeln, müssen wir wirklich mit dem gesamten Team und der obersten Leitung des Teams auf einer Linie sein."

"Wir haben zusammengearbeitet, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass wir bei einigen Themen nicht auf einer Linie sind. Der Wettbewerb ist so hart. Wenn wir nicht zu 100 Prozent einer Meinung sind, haben wir, glaube ich, alle genug Erfahrung, um zu wissen, dass es sinnlos ist, gemeinsam weiterzumachen, und jeder muss lernen, seinen eigenen Weg zu gehen."

Wie Famin am Freitag in Spa bestätigte, sind er und das Management des französischen Automobilherstellers der Meinung, dass Alpine viel schneller und auf andere Weise wettbewerbsfähig werden kann, als es die erfahrenen Köpfe Szafnauer und Permane angedeutet hatten.

Der Glaube von Alpine, es selbst am besten zu wissen, scheint auf einer Ebene recht bemerkenswert zu sein - da er völlig gegen den Strich geht, was andere im Formel-1-Fahrerlager für einen realistischen Zeitrahmen und Ansatz halten.

Warum Vasseur nicht an Wunder glaubt

Schließlich hat selbst Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erst vor wenigen Wochen vor der "Trägheit" gewarnt, die bei der Weiterentwicklung der Formel-1-Teams herrscht, während er bis Anfang 2025 warten muss, um Mercedes-Leistungsdirektor Loic Serra zu erreichen.

"Einerseits sehen wir sehr agil aus", sagte er. "Wir ändern Dinge, und manchmal hat man über Nacht ein Problem, das man von einem Rennen zum nächsten beheben kann. Aber die Realität in unserem Geschäft ist, dass wir nicht mehr so beweglich sind, wenn wir das Boot ein umlenken steuern wollen. Wir wissen, dass wir, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen wollen, nicht in Tagen, sondern in Jahren sprechen."

"Ich habe vor ein paar Wochen einen Spitzenmann verpflichtet, der 2025 einsteigen wird. Er wird erst in den Jahren 2025 und 2026 am Auto arbeiten. Das scheint eine lange Wartezeit zu sein. Aber andererseits: Wenn man es nicht tut, wird es in sechs Monaten noch schlimmer sein. Das muss man als ein Grundprinzip der Formel 1 akzeptieren. Wenn man in einem Stadium aufhört, bedeutet das, dass man die Auswirkungen noch weiter hinausschiebt."

Das sind Zeiträume, die Szafnauer aus seiner langjährigen Erfahrung in der Formel 1 gut kennt, und deshalb muss selbst Alpine noch Monate auf die Ankunft einiger hochrangiger Mitarbeiter warten, die es bereits von konkurrierenden Teams verpflichtet hat. Denn eine vorzeitige Auflösung von Arbeitsverträgen lässt sich nicht beschleunigen, ohne dass es sehr teuer wird.

Was das Alpine-Team mit Einstein zu tun hat

Doch aus Sicht von Alpine kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der auf Einsteins berühmte Definition des Wahnsinns zurückgeht: immer wieder das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten.

Aus der Sicht von Famin war es für Alpine unrealistisch zu erwarten, dass sich die Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden können, ändert, wenn die Verantwortlichen nicht ausgetauscht werden. Aus seiner Sicht kann Stabilität manchmal schlecht sein, weil sie einen Richtungswechsel verhindert - etwas, das er aufgrund der Leistung des Teams im Jahr 2023 für notwendig hält.

In Bezug auf den Verlust erfahrener Köpfe bei Alpine sagte Famin: "Ich denke, Stabilität kann auch dazu führen, dass man immer das gleiche Ergebnis auf die gleiche Weise erzielt und sich nicht weiterentwickelt."

"Wären wir in dieser Saison viel näher an den Topteams dran gewesen, wäre es sicher anders gelaufen. Aber was die Stabilität und den Aufbau von Dingen angeht, müssen wir einige Änderungen vornehmen, um schneller voranzukommen und diese Stabilität zu ändern, die in dieser Phase ziemlich kontraproduktiv ist."

Famin: Es gibt kein Chaos bei Alpine

Famin bestreitet, dass die Ereignisse der letzten Wochen auf ein Chaos innerhalb von Alpine hindeuten, und betont, dass der französische Hersteller eine klare Vorstellung davon hat, was nötig ist.

"Das ist keine besonders positive Art, die Dinge darzustellen", sagt er auf die Frage nach den jüngsten Ereignissen, die ohne eine klar definierte Strategie abzulaufen schienen. "Ich denke, es ist eher das Gegenteil der Fall, denn Alpine hat einen Plan, und wir wollen diesen Plan wirklich entwickeln."

"All diese Veränderungen kommen natürlich nicht von heute auf morgen. Es ist eine globale Sichtweise, und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, hat alles eine gewisse Logik. Das geschieht nicht von einer Stunde auf die andere. Das Ziel ist wirklich, die Entwicklung der Marke voranzutreiben, und eines der Dinge, die wir tun müssen, ist die Entwicklung des Formel-1-Teams voranzutreiben."

Aber während die Vision für eine Überarbeitung vielleicht schon da ist, gibt es noch keine feste Vorstellung davon, wie sie umgesetzt werden soll. Selbst Famin gibt zu, dass noch nicht entschieden ist, welcher Weg eingeschlagen wird.

"Ich denke, wir müssen eine ganze Menge Dinge in unserem Projekt ändern", sagte er. "Aber als erstes werde ich eine Bewertung der Gesamtsituation des Teams, der Fabriken, der Art und Weise, wie die Fabriken zusammenarbeiten, und von allem anderen vornehmen. Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, werden wir die entsprechende Entscheidung treffen."

100-Rennen-Plan auf Eis gelegt

Im Moment sind die kurzfristigen Aussichten von Alpine unverändert. Die Arbeit an der Entwicklung des Chassis wird fortgesetzt, und es besteht die Hoffnung, dass die Einschätzung der FIA, dass der Renault-Motor von Alpine hinter der Konkurrenz zurückbleibt, den Weg zu einer gewissen Angleichung der Triebwerke weist. Famin wird die Rolle des Teamchefs übernehmen, ist aber noch unentschlossen, ob er dauerhaft bleibt oder jemand anderen holt.

Längerfristig sind die Dinge weit weniger klar. Der 100-Rennen-Plan von Alpine, um 2026 an der Spitze mitzukämpfen, ist eindeutig nicht gut genug, was bedeutet, dass es eine sofortige und umfassende Antwort braucht, wenn es in diesem Winter und im nächsten Jahr einen Sprung machen will.

Doch wie ein erfahrener Fahrerlager-Veteran in Belgien sagt, scheint der Ansatz und die Auslese von Alpine ohne eine klare Vision, wohin es gehen soll, nicht der Weg zum Erfolg zu sein: "Es würde mich überraschen, wenn sie dadurch schneller erfolgreich werden", meinte er. "Es wirft sie wahrscheinlich sogar um fünf Jahre zurück."

