Alpine in Melbourne chancenlos: "Nicht der Auftakt, den wir erhofft hatten”

Wenn wir uns das Ergebnis der Qualifikation zum Großen Preis von Australien 2026 anschauen, liegt die Vermutung nahe, dass sich bei Alpine zur Vorsaison nicht allzu viel getan hat. Zwar fanden Pierre Gasly und Franco Colapinto den Weg in Q2. Wenn wir die schwachen Cadillac, den crashenden Max Verstappen und die beiden nicht angetretenen Carlos Sainz und Lance Stroll herausnehmen, zeigt sich jedoch ein völlig anderes Bild.

Um den Weg in den zweiten Teil der Qualifikation antreten zu können, mussten sich die beiden Alpine-Piloten bloß gegen den stotternden Aston Martin von Fernando Alonso durchsetzen. Ein Freifahrtschein? Nicht ganz, immerhin konnte Colapinto im ersten Quali-Teil den späteren 12. Oliver Bearman übertrumpfen.

Im Alpine scheint also durchaus Luft nach oben, jedoch finden die Franzosen derzeit noch keinen Zugang. Dabei setzten sie sehr viel Hoffnung in das neue Mercedes-Aggregat und opferten 2025 die Saison zugunsten der Entwicklung des 2026er Boliden.

Gasly will so schnell wie möglich den "Spieß umdrehen”

Nicht nur Geschäftsführer Steve Nielsen zeigt sich enttäuscht: "Dass beide Boliden bereits in Q2 die Segel streichen mussten, ist definitiv nicht der Saisonauftakt, den wir uns erhofft oder erwartet hatten." Auch Gasly wirkt ratlos ob der Situation. "Das gesamte Wochenende lief extrem zäh, viel komplizierter noch als in Bahrain. Aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht genau kennen, reagiert der Bolide einfach nicht so, wie er soll.”

Die Runden des Franzosen in Q2 seien "stark" gewesen, da war laut ihm einfach nicht "mehr drin" "Das ist schon eine bittere Pille”, so Gasly konsterniert. "Die Balance ist meilenweit von dem entfernt, was wir in Bahrain hatten, obwohl wir den Boliden gar nicht großartig verändert haben”, so der Franzose weiter.

Gasly vertraut auf der Suche nach Performance unbeirrt auf sein Team, immerhin ist es das erste von 24 Rennwochenenden. "Eine deutlich bessere Ausgangslage” hätte sich der 30-Jährige dennoch gewünscht. "Aber jetzt zählt nur noch, wie schnell wir den Spieß umdrehen und auf diesen Rückschlag reagieren können.”

Colapinto rechnet mit starken Schwankungen je Strecke

Auch für seinen Teamkollegen Colapinto kommt das Ergebnis in Melbourne wie eine kalte Dusche daher. "Nach den Testfahrten in Bahrain hatten wir uns hier deutlich mehr ausgerechnet.” Eigentlich sei der Plan gewesen, "um den Einzug ins Q3 zu kämpfen”, so der Argentinier. "Aber wir konnten diese Pace hier einfach nicht abrufen.”

Überraschend kommen für Alpine vor allem auch die starken Auftritte der Racing Bulls und von Audi. "Wir hatten absolut nicht auf dem Zettel, dass die so weit vorne mitmischen.” Für das Team heißt es jetzt, "verstehen, wie wir das Maximum aus unserem Paket herausholen”.

Colapinto ist sich aber auch sicher, "dass die Kräfteverhältnisse im Feld von Strecke zu Strecke stark schwanken werden.” "Je nachdem, wer sein Auto und das Energiemanagement auf dem jeweiligen Kurs am besten ins Fenster bekommt.”