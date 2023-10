Alpine: Jack Doohan mit Freitagstrainings in Mexiko und Abu Dhabi

Jack Doohan darf auch in der Formel-1-Saison 2023 zwei Freitagstraining für Alpine bestreiten, und erneut fiel die Wahl auf die Grands Prix in Mexiko und Abu Dhabi, wie schon 2022. Im ersten Fall wird Doohan anstelle von Stammfahrer Pierre Gasly antreten, im zweiten Fall anstelle von dessen Teamkollegen Esteban Ocon. (Hier unsere Übersicht der Formel-1-Freitagsfahrer 2023 abrufen!)

Alpine will Doohan mit diesen Einsätzen weiter an die Formel 1 heranführen und seinem Ersatzfahrer mehr Fahrpraxis im aktuellen Rennauto ermöglichen. Interimsteamchef Bruno Famin meint: "Jack hat dieses Jahr hart gearbeitet und seine Einstellung ist höchst erfreulich. Wir unterstützen ihn gerne in den beiden Freien Trainings, aber sein Hauptfokus liegt darauf, die Formel 2 bestmöglich abzuschließen."

Vor dem Finalwochenende der Formel 2 in Abu Dhabi (im Rahmen der Formel 1) belegt Doohan mit 138 Punkten den vierten Tabellenplatz. Der Abstand auf die Top 3 liegt bei 14 Punkten und laut Alpine will Doohan unbedingt noch mindestens um eine Position vorrücken.

Jack Doohan: "Schumi" schenkte ihm das erste Kart

Der 20-jährige Australier ist der Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan, der in den 1990er-Jahren fünf Mal Weltmeister wurde. Jack Doohan allerdings zog es in den Automobilsport: Familienfreund Michael Schumacher gab ihm einst das erste Kart, seit 2018 sitzt Doohan im Formelauto.

Zu seinen bisher größten Erfolgen zählen zweite Gesamtplätze in der asiatischen Formel 3 2019 und 2020 sowie ebenfalls P2 in der Formel 3 2021. In der Formel 2 erzielte Doohan 2022 in seiner ersten kompletten Saison in der Meisterschaft den sechsten Gesamtrang.

Parallel zu seinem Engagement in den Nachwuchsserien wird Doohan bei Alpine als Ersatz- und Simulatorfahrer eingesetzt. Außerdem unternimmt er umfangreiche Testfahrten im A521 aus der Saison 2021.

2024 gibt es keinen Platz bei Alpine in der Formel 1

Doohan selbst sagt: "Als Ersatzfahrer habe ich dieses Jahr wirklich hart gearbeitet und jede Möglichkeit genutzt, um möglichst viel für das Team zu lernen. Ich fühle mich bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und ich will positiv zur Teamleistung an den beiden Grand-Prix-Wochenenden [in Mexiko und Abu Dhabi] beitragen."

Mehr wird vorerst nicht daraus: Alpine hat mit Gasly und Ocon bereits zwei Fahrer für die Formel-1-Saison 2024 unter Vertrag und hat im kommenden Jahr keinen Platz für Doohan in der ersten Reihe.

