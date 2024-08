Alpine macht's offiziell: Jack Doohan wird 2025 Teamkollege von Pierre Gasly

Die Katze ist offiziell aus dem Sack. Was sich schon in den vergangenen Wochen verdichtet und angedeutet hatte, wurde nun vom Formel-1-Team Alpine bestätigt: Jack Doohan steigt in der Formel-1-Saison 2025 zum Stammfahrer auf und wird bei den Franzosen Teamkollege von Pierre Gasly werden.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich 2025 einen Stammplatz bei Alpine bekommen habe", sagt der Australier, der vorerst aber nur für eine Saison bei den Franzosen bestätigt wurde, sodass man 2026 frei wäre, andere Optionen zu verfolgen.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und den Glauben der Teamleitung. Es liegt noch so viel Arbeit vor mir, um vorbereitet zu sein, und ich werde in der Zwischenzeit mein Bestes geben, um so viele Informationen und Kenntnisse wie möglich aufzunehmen, um für den Aufstieg bereit zu sein", sagt er.

Der 21-jährige Australier wird somit bei seinem Heimspiel in Melbourne im kommenden Jahr zu seinem Formel-1-Debüt kommen. 2024 legt Doohan derzeit eine Rennpause ein. Er hatte die Formel 2 nach zwei Jahren verlassen und ist in diesem Jahr als Test- und Ersatzfahrer bei Alpine im Einsatz, für die er auch die Freitagstrainings in Montreal und Silverstone bestreiten durfte.

Damit schwinden auch die Chancen auf eine Formel-1-Rückkehr von Mick Schumacher. Der Deutsche, der für Alpine in der Langstrecken-WM WEC unterwegs ist, hatte sich Hoffnungen auf das Cockpit gemacht und hatte Anfang Juli zusammen mit Doohan in Le Castellet einen Testtag im A522 aus der Saison 2022 eingelegt.

Von einigen Seiten wurde das als Shootout zwischen beiden Fahrern gewertet, Zeiten gab Alpine aber nicht bekannt. Der damalige Teamchef Bruno Famin ließ nur ausrichten, dass der Test für beide gut verlaufen sein soll.

Teamchef kennt Doohan aus der Formel 3

Die Verpflichtung des neuen Teamchefs Oliver Oakes könnte am Ende ein Pluspunkt für Doohan gewesen sein, der 2019 in der Asiatischen Formel 3 für dessen Hitech-Team fuhr und mit fünf Siegen aus 15 Rennen Vizemeister wurde.

"Wir freuen uns sehr, Jack ab der nächsten Saison in das Renncockpit zu befördern und ihm damit die Möglichkeit zu geben, sein Können und Talent in der Formel 1 unter Beweis zu stellen", sagt Oakes.

"Ich persönlich habe bereits 2019 mit Jack zusammengearbeitet und bin mir seines großen Talents und Potenzials voll bewusst. Er ist ein sehr harter Arbeiter hinter den Kulissen und sein Engagement wird vom gesamten Team sehr geschätzt", stellt er hervor.

"Zusammen mit Pierre haben wir eine ausgewogene Fahrerbesetzung mit einer guten Kombination aus jugendlicher Energie, Erfahrung und purem Speed. Wir freuen uns darauf, sowohl mit Jack als auch mit Pierre zusammenzuarbeiten, um das Auto weiterzuentwickeln und das Team in der Tabelle nach vorne zu bringen."

Für Doohan folgte nach Hitech der Wechsel in die (reguläre) FIA Formel 3, in der er 2021 ebenfalls Vizemeister wurde, bevor er in die Formel 2 aufstieg, wo er 2023 Platz drei belegte. Seitdem bekam er bei Alpine einige Test- und auch Freitagseinsätze. Und 2025 nun das Stammcockpit in der Formel 1.

Doohan erster Aufsteiger aus der Akademie

Doohan ist dabei übrigens der erste Junior, der es seit Renaults Comeback 2016 direkt über die Akademie in die Formel 1 geschafft hat. Zwar gehörten auch Oscar Piastri und Guanyu Zhou einst zu den Nachwuchsfahrern der Franzosen, doch die hatten das Programm vor ihren Aufstiegen verlassen und es bei Alfa Romeo und McLaren ohne Alpine in die Königsklasse geschafft.

Doohan selbst hatte man 2022 in die Akademie aufgenommen, nachdem der Australier zuvor zum Kader von Red Bull gehört hatte.

"Es ist eine außerordentliche Genugtuung, als erster Absolvent der Alpine-Akademie ein Stammcockpit zu bekommen, und ich bin all jenen sehr dankbar, die mich auf meinem Weg unterstützt haben, damit dies Wirklichkeit werden konnte", so Doohan.

"Es ist ein aufregender Moment, ein stolzer Tag für meine Familie, und ich freue mich darauf, alles in mich aufzunehmen und hinter den Kulissen hart zu arbeiten."

Gasly lobt: "Für das Team sehr wertvoll"

Pierre Gasly bekommt damit auch einen neuen Teamkollegen, nachdem der Abgang seines Landsmannes Esteban Ocon in Richtung Haas bereits feststand. "Ich habe Jack in den vergangenen anderthalb Jahren jetzt besser kennengelernt", sagt der Franzose.

"Er macht einen sehr guten Job für das Team im Simulator und liefert sehr, sehr gutes Feedback", lobt er. "Das Team hat ihm ein gutes Testprogramm gegeben, aber er war für das Team auch sehr wertvoll in der Fabrik und bei der Hilfe an Rennwochenenden."

"Er ist ein großartiger Junge, und von dem, was ich in der Formel 2 von ihm gesehen habe, ist er schnell", so Gasly. "Er kennt das Team und ist ein großartiger Kerl, von daher denke ich, dass er eine gute Option ist."