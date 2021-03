Alpine: Neuer Motor "definitiv ein Schritt nach vorne"

Alpine steht in der neuen Formel-1-Saison allein auf weiter Flur. Denn weil Kundenteam McLaren zu Mercedes abgewandert ist, ist der französische Rennstall nun der einzige, der auf Power-Units von Renault setzt. Einen Vergleich mit einem anderen Team hat man nicht mehr, dennoch glauben die Piloten an einen starken Motor.

"Ich kann sagen, dass wir bei Alpine glücklich mit der Power-Unit sind, die wir in diesem Jahr haben", sagt Fernando Alonso. "Er ist eine Evolution aus dem Vorjahr und hat sich bei den Testfahrten sehr stark angefühlt."

Vor allem aber stimmt die Zuverlässigkeit, was Alonso aus seinen McLaren-Tagen mit Honda noch anders kennt. "Wir hatten null Probleme und konnten viele Runden fahren", resümiert der Spanier zufrieden. "Es ist schwierig, irgendwelche Probleme an einem Motor zu sehen. Alle haben da beeindruckende Arbeit geleistet."

Auch Teamkollege Esteban Ocon spricht "definitiv" von einem "Schritt nach vorne" und will bei den Testfahrten Verbesserungen erkannt haben. Der Franzose lehnt sich sogar weit aus dem Fenster: "Das ist die beste Power-Unit, mit der ich bislang in meiner Karriere gefahren bin", sagt er, fügt aber an: "Es ist schwierig, sie mit den anderen zu vergleichen."

