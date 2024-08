Alpine plant ein "ziemlich großes" Upgrade als Grundlage für 2025

Alpine plant für die letzte Phase der Formel-1-Saison ein "ziemlich großes" Upgrade, das die Grundlage für das Auto der Saison 2025 bilden wird. Der französische Hersteller durchläuft ein herausforderndes Jahr 2024, wobei sein A524 zu Beginn in Bahrain das langsamste Auto im Feld war.

Seitdem hat das Team große infrastrukturelle Veränderungen durchlaufen, darunter den Abgang des technischen Direktors Matt Harman zu Williams und den bevorstehenden Abschied von Teamchef Bruno Famin.

Es gab jedoch auch Neuzugänge, wie Flavio Briatore als Formel-1-Teamberater und David Sanchez als Technikchef, während Oliver Oakes nach der Sommerpause als neuer Teamchef hinzustößt.

Diese Veränderungen erfolgen parallel zu soliden Fortschritten auf der Rennstrecke. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende des Feldes ist das Team nun regelmäßiger Punktesammler. Der in Enstone ansässige Rennstall liegt derzeit auf dem achten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft.

Sanchez: Upgrade "einige Rennen nach der Pause"

Nach einem umfangreichen Upgrade, das beim Grand Prix von Belgien eingeführt wurde, hat das Team nun Pläne für eine große Veränderung angekündigt, die für die letzten Rennen der Saison vorgesehen ist.

So sagt Sanchez in Bezug auf die jüngsten Updates: "Dies ist ein erster Schritt in der Pipeline. Wir haben noch einen weiteren, der ziemlich groß sein sollte und die Grundlage für das nächste Jahr bilden wird. Wir werden definitiv noch mehr am diesjährigen Auto arbeiten."

Der Technikdirektor erklärt, dass das Team seit seinem Eintritt bewusst an einem parallelen Programm gearbeitet habe, um zwei Stufen von Upgrades einzuführen.

"Wir arbeiten seit dem ersten Tag daran", verrät er. "Das andere ist eine Erweiterung, bei der wir uns etwas mehr Zeit nehmen, um weiterzugehen." Auf die Frage, wann das Upgrade kommen wird, sagt Sanchez: "Einige Rennen nach der Pause."

Neues Paket für mehr Abtrieb und Topspeed

"Das Hauptproblem ist für alle, mehr Abtrieb zu finden und einige Anomalien, die wir beim aktuellen Auto sehen konnten, heraus zu designen", sagt er. "Dieses neue Paket ist in erster Linie für mehr Abtrieb gedacht, aber auch für ein wenig mehr Höchstgeschwindigkeit."

Da Sanchez erst im Mai zu Alpine kam, hatte er nicht viel Zeit, um umfassende Veränderungen in der Organisation vorzunehmen. Er glaubt jedoch, dass nun die richtigen Entwicklungen in Gang kommen, die das Team gut auf die bevorstehenden Regeländerungen ab 2026 vorbereiten sollten.

"Aus infrastruktureller Sicht war das Team bereits weit fortgeschritten mit seinen Plänen", erklärt er. "Aber wir haben gemeinsam geprüft, ob wir einige Punkte mehr priorisieren müssen als andere. Ich denke, wo wir jetzt stehen, mit dem Plan, den wir haben, wenn ich an 2026 und darüber hinaus denke, sollten wir in einer guten Position sein."

"Jetzt geht es mehr darum, alles in die richtige Richtung zu lenken, mit diesem Auto, dem nächsten, und mehr Vertrauen im Team aufzubauen", betont der Alpine-Technikchef.