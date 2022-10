Alpine plant FT1-Einsätze mit Jack Doohan in Mexiko und Abu Dhabi

Audio-Player laden

Jack Doohan wird für das Formel-1-Team Alpine sowohl in Mexiko als auch Abu Dhabi als Rookie die ersten Freien Trainings fahren und damit sein offizielles Formel-1-Debüt geben. Eine formelle Bestätigung steht aber noch aus.

Es wird davon ausgegangen, dass sich diese aufgrund von Komplikationen bei der formalen Abwicklung des Ausstiegs von Oscar Piastri aus dem Team verzögert hat. Eigentlich sollte Piastri die FT1-Einsätze mit Alpine bestreiten, aber das wurde obsolet, nachdem sein Wechsel zu McLaren bestätigt wurde.

Doohan hat sich auf seinen Einsatz mit Fahrten im Alpine-Auto 2021 vorbereitet, unter anderem letzten Monat in Budapest bei der gleichen Session, bei der Nyck de Vries und Antonio Giovinazzi das Auto fuhren. Außerdem sammelte er bei einem Filmtag in Monza kurze Erfahrungen mit dem aktuellen Auto.

Doohan war für Alpine Plan B

Der 19-Jährige genießt im Lager von Alpine hohes Ansehen und wurde als möglicher Plan B gehandelt, hätte sich das Team die Dienste von Pierre Gasly für 2023 nicht sichern können.

Mit einer starken ersten Formel-2-Saison2, in der er die Sprints in Silverstone und Ungarn sowie das Hauptrennen in Spa gewann, hat sich der Sohn von Motorrad-Weltmeister Mick Doohan ins Gespräch gebracht. Er ist derzeit Vierter in der Punktewertung.

Da das Line-up von Alpine mit Gasly und Ocon für 2023 nun aber vollständig ist, bleibt abzuwarten, welche Optionen Doohan für das nächste Jahr und darüber hinaus hat.

De Vries ist aufgrund seiner laufenden Mercedes-Verpflichtungen wohl keine Option ist. Der Niederländer muss noch eine weitere Session im W13 in Mexiko absolvieren.

Diese Rookies kommen noch dran

Weitere FT1-Einsätze sind Pietro Fittipaldi (Haas, Mexiko und Abu Dhabi), Pato O'Ward (McLaren, Abu Dhabi), Felipe Drugovich (Aston Martin, Abu Dhabi), Robert Schwarzman (Ferrari, Abu Dhabi) und Logan Sargeant (Williams, Mexiko und Abu Dhabi).

Viele der Fahrer, die in diesem Jahr das FT1 absolviert haben, werden auch an den Rookie-Tests teilnehmen, die nach dem Rennwochenende in Abu Dhabi stattfinden und Teil von Pirellis Vorbereitungen für 2023 sind. Es wird angenommen, dass De Vries bis dahin frei sein wird, um für AlphaTauri zu fahren.

Für die in diesem Jahr vorgeschriebenen Rookie-Einsätze im FT1 sind Mexiko und Abu Dhabi die letzten Gelegenheiten für alle Teams, da in Brasilien ein Sprintrennen stattfindet und auf das erste Freie Training direkt das Qualifying am Nachmittag folgt.

