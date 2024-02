Alpine: Sehen uns nach zwei Testtagen "in der Mitte" des Feldes

Wie bereits im Vorjahr wird man aus dem Alpine-Formel-1-Team bei den Testfahrten in Bahrain nicht schlau. Pierre Gasly und Esteban Ocon sind in der Zeitentabelle eher im Mittelfeld zu finden, doch da das französische Team ohnehin die härteste Reifenauswahl von allen Teams getroffen hat - die weichen C4- und C5-Reifen hat man gar nicht erst gebucht -, ist sowieso nicht zu erwarten, dass man die Zeitentabelle in Brand setzen wird.

Alpine-Vizepräsident und -Teamchef Bruno Famin geht nach den ersten beiden Testtagen davon aus, dass sein Team ziemlich im Mittelfeld rangiert. "Wir sind mit dem, was wir sehen, recht zufrieden", so der Franzose. "Was man in der Simulation nicht sieht, ist, wie schnell die anderen sind, und das werden wir erst in zwei bis drei Rennen wissen."

"Versteckt jeder alles? Wir müssen einfach davon ausgehen, dass sich alle mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise verstecken, mit dem gleichen Treibstoff, dem gleichen Sandbagging und das war's", sagt Famin, der auf die Frage, wo er im Feld sein Alpine-Team sieht: "In der Mitte", antwortet.

"Das Mittelfeld ist ziemlich eng, weil es keine kleinen Teams mehr gibt. Es ist das dritte Jahr nach dem neuen Reglement, und das Feld wird immer kompakter werden, zumindest für acht oder neun Teams."

Ist der Alpine A524 zu schwer?

Wie einige andere Teams steht auch Alpine vor der Herausforderung, mit einem neuen Konzept in die neue Formel-1-Saison zu starten, weshalb der Fokus bei den Testfahrten zunächst einmal darauf liegt, Verständnis über den A524 zu sammeln. Zudem wird vermutet, dass der Alpine über dem Gewichtslimit liegt, was auch die extrem schwarze Lackierung erklären würde.

"Das Gewicht ist immer ein Faktor", sagt Famin. "Wenn man übergewichtig ist, muss man untergewichtig werden und wenn man untergewichtig ist, muss man den Ballast an der richtigen Stelle anbringen. Und selbst wenn man untergewichtig ist, muss man noch zulegen, um die Gewichtsverteilung zu verbessern. Und Gewichtsreduzierung ist immer eine Herausforderung."

Famin: Was er 2024 von Alpine erwartet

"Bis jetzt konnten wir unseren Plan erfüllen, wir entdecken das Auto und testen neue Abstimmungen, um das Auto zu verstehen, und ich denke, dass wir mit dem Verständnis des Autos gut vorankommen. Uns geht es nicht um Leistung, sondern darum, Daten zu sammeln, das Auto zu verstehen und unseren Plan zu entwickeln, und damit sind wir sehr zufrieden."

Nach der enttäuschenden Saison 2023, als man trotz zweier Podestplätze in Monaco und Zandvoort nur Sechster in der Konstrukteurswertung wurde, strebt Alpine 2024 nach Verbesserung, ohne genau definierte Ziele auszugeben. "Was ich wirklich sehen muss, ist Dynamik", sagt Famin mit Blick auf die Zukunft.

"Unser Ziel in diesem Jahr wird es sein, eine Dynamik zu entwickeln, um das Auto zu verbessern und auch das Team zu verbessern, das Team als Ganzes und nicht nur die Strecke, viel mehr als ein Ziel in Bezug auf ein Endergebnis oder eine Position in der Meisterschaft oder Podiumsplätze."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.