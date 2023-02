Alpine-Shakedown: Ocon und Gasly fahren erste Kilometer im A523

Audio-Player laden

Noch vor der offiziellen Vorstellung seines neuen Autos für die Formel-1-Saison 2023, die am 16. Februar in London stattfinden wird, hat Alpine den A523 im Rahmen eines Shakedowns auf die Strecke geschickt. Esteban Ocon und Pierre Gasly absolvierten in Silverstone am Montag zusammen 100 Kilometer.

Ocon rückte als Erster aus. Der Franzose begann seinen Tag um 9 Uhr Ortszeit und drehte neun Runden, bevor er an Gasly übergab, der die 5,891 Kilometer lange Strecke achtmal umrundete. Der erste Einsatz im Jahr war wie immer auf 100 Kilometer begrenzt.

Wie das Team bekannt gab, lief der A523 ohne Probleme. Auf seinem offiziellen Twitterkanal veröffentlichte es lediglich ein Bild von der Strecke, auf dem noch nicht viel vom Auto zu erkennen ist. Erst nächsten Donnerstag wird es offiziell enthüllt.

"Mit unserem Shakedown in Silverstone haben wir heute einen weiteren Meilenstein für den A523 erreicht und ich freue mich, dass der Tag so reibungslos verlaufen ist", resümiert Technikchef Matt Harman. "Diese Tage sind natürlich begrenzt und nicht repräsentativ, aber wir hatten auf jeden Fall einen großartigen Tag und freuen uns jetzt auf die Tests in Bahrain, wo wir das Auto weiter kennenlernen wollen."

Ocon schwärmt nach der langen Winterpause: "Erst wenn man wieder in einem Formel-1-Auto auf der Strecke ist, merkt man, wie sehr man es vermisst!"

"Es war mir eine Ehre, heute den A523 zu fahren und aus erster Hand zu erfahren, wie viel harte Arbeit und Verbesserungen in dieses Auto geflossen sind. Ein großes Dankeschön an alle in Viry und Enstone, die diesen Meilenstein erreicht haben."

"Die erste Runde ist immer ein unvergessliches Erlebnis, und ich bin froh, dass es heute reibungslos geklappt hat", betont auch er. "Wir werden der Welt den A523 diesen Donnerstag beim Launch und nächste Woche in Bahrain auf der Strecke zeigen."

Auch Neuzugang Gasly spricht von einem "fantastischen Gefühl", wieder im Cockpit zu sitzen, "vor allem in meinen neuen Farben von Alpine". Für den Neuzugang im Team war es erst das zweite Outing mit der Mannschaft, nachdem er beim Nachsaisontest in Abu Dhabi erstmals im Alpine von 2022 Platz genommen hatte.

"Heute ging es darum, ein erstes Gefühl für das Auto zu bekommen, und es fühlte sich auf den Runden, die ich gefahren bin, sehr gut an", sagt er. "Ich weiß, dass alle im Team über den Winter unermüdlich an der Entwicklung des Autos gearbeitet haben, und es ist ein stolzer Moment, es heute zu fahren. Ich freue mich auf den Launch und darauf, bei den Tests noch mehr über das Auto zu lernen."

Mit Bildmaterial von Alpine.