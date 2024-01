Alpine sicher: Investitionen werden sich schon vor 2026 auszahlen

Matt Harman, Technikdirektor von Alpine, ist der Ansicht, dass die verbesserten Werksressourcen dem Formel-1-Team noch vor der Änderung des Reglements im Jahr 2026 Auftrieb geben werden. Alpine investiert aktuell stark in eine neue Infrastruktur, darunter ein neues Simulatorgebäude.

Dank der zusätzlichen Ausgaben werden auch andere Werksanlagen aufgerüstet, und Harman ist überzeugt, dass sich die Änderungen kurzfristig auszahlen werden.

"Unser Fokus liegt auf der Zukunft und dem Reglement für 2026 sowie auf den Autos, die wir bis dahin entwickeln müssen", sagt der Ingenieur und ergänzt: "Wir haben auch ein großes Programm an beiden Standorten (Enstone und Viry; Anm. d. R.), um unsere Fähigkeiten und Funktionen zu verbessern."

"Wir sind voll finanziert, um diese Ziele zu erreichen. Wir werden all die Ausrüstung aufbauen und zum Leben erwecken, damit sie in das Reglement für 2026 einfließen kann. Sie wird auch schon lange vorher in die Autos einfließen", so Harman.

Dabei habe man vor allem in die Simulationswerkzeuge investiert. "Da müssen wir schärfer sein und schneller gute Antworten auf schwierige Fragen finden. Das habe ich bei Teams erlebt, bei denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe. Das ist eine der Verbesserungen unserer Fähigkeiten."

"Wir widmen uns also all diesen Dingen. Und der Plan, den wir in den letzten drei Jahren hatten, ist aus meiner Sicht unverändert. Wir beschleunigen ihn nur. Wir sind finanziell gut ausgestattet. Wir haben genug Leute. Es geht nur darum, dass wir unsere Arbeit fortsetzen und alle Kräfte darauf konzentrieren."

Neuer Simulator als wichtiger Schritt

Alpine belegte nach einer eher durchwachsenen Formel-1-Saison 2023 in der Konstrukteursmeisterschaft den sechsten Platz. Das Team erreichte nur zwei Podestplätze.

Harman betont, dass der neue Simulator ein wichtiger Schritt für das Team sein werde. "Er wird bis 2026 in Betrieb genommen werden", verrät er. "Das eröffnet uns großes Potenzial. Er wird in einem absolut riesigen Gebäude untergebracht sein, das auch einige andere interessante Entwicklungen unterstützen wird."

"Ich freue mich sehr darauf. Was wir im Moment haben, ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Aber die Auflösung und die Bandbreite sind noch nicht ganz ausgereift. Ich denke, dass dies den Fahrern ein weiteres Maß an Vertrauen in die Korrelation des Simulators geben wird, was für die Saison 2026 sehr wichtig sein wird."

Harman räumt ein, dass das Team nicht immer so erfolgreich war, wie es hätte sein können, wenn es darum geht, grundlegende Probleme zu erkennen und zu beheben. Doch der Technikdirektor glaubt, dass es in letzter Zeit Fortschritte gemacht hat.

"Es ist ein Prozess, in dem wir viel besser werden", sagt er. "Eines der Dinge, auf die ich sehr viel Wert lege, ist, dass wir die Ursachen unserer Probleme präziser angehen können."

"Unter dem Kostendeckel ist sehr, sehr heikel, wenn man die Ursachen nicht vollständig angeht. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, Dinge auszuprobieren. Mithilfe von Simulationen müssen wir dieses Verständnis erlangen. Wir müssen versuchen, es beim ersten Mal richtigzumachen", betont er.

Alpine-Werkzeuge bisher zu ungenau

In dem Zusammenhang gibt Harman zu, dass das Team manchmal eine falsche Richtung eingeschlagen habe, als es auf Daten reagierte, die nicht genau genug waren. "Das war eine kleine Schwäche", analysiert der Alpine-Technikchef.

"Selbst wenn die Werkzeuge nicht scharf genug sind, kommt man an einen Punkt, an dem man anfängt, einige der Dinge zu glauben, die man in ihnen sieht. Und wenn man dann nicht sehr gut darin ist, alles zu überprüfen und sich selbst zu hinterfragen, kann man leicht zu einer falschen Schlussfolgerung kommen."

"Und dann schlägt man eine Richtung ein, in der man sechs Monate lang festhängen kann", weiß Harman. "Doch ich denke, wir werden in diesem Punkt immer besser. Und wie ich bereits sagte, werden auch unsere Möglichkeiten immer besser. Die Werkzeuge im Hintergrund selbst werden immer besser."

