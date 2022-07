Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer: Oscar Piastri fährt doch nicht in Frankreich

Audio-Player laden

Alpine-Junior Oscar Piastri wird nun doch nicht wie eigentlich geplant im ersten Freien Training des Grand Prix von Frankreich für Alpine an den Start gehen. Dies bestätigte Teamchef Otmar Szafnauer während des Formel-1-Wochenendes in Silverstone.

Seit der aktuellen Saison ist es für die Teams obligatorisch, dass jeder der Stammpiloten seinen Platz für ein Freies Training der Saison für einen Rookie räumen muss. In Barcelona setzte beispielsweise Sergio Perez bei Red Bull aus, wofür Formel-2-Fahrer Jüri Vips die Gelegenheit hatte, den RB18 zu pilotieren.

"Was das Freie Training in Frankreich angeht, so ist das nicht der Plan", sagt Szafnauer über einen möglichen Piastri-Einsatz. "Oscar wird für uns fahren, aber das wird erst nach der Pause der Fall sein."

Wie es um Piastris Formel-1-Zukunft steht

Über den Australier, der in den vergangenen beiden Jahren direkt in seinen ersten Saisons die Formel 3 und Formel 2 gewinnen konnte, reißen sich viele Gerüchte. Einige Medien behaupteten, dass er bereits während der aktuellen Saison Nicholas Latifi bei Williams ersetzen würde, was Teamchef Jost Capito jedoch mehrmals dementierte.

Zudem wird vermutet, dass Alpine Piastri vertraglich zugesichert hat, dass er nächstes Jahr Formel 1 fahren wird, jedoch nicht bei welchem Team. Esteban Ocon hat beim französischen Team bis einschließlich 2024 Vertrag und der bald 41-Jährige Fernando Alonso würde gern um zwei Jahre bei Alpine verlängern.

Somit wird angenommen, dass der Formel-2-Meister Latifi nächstes Jahr bei Williams ersetzen wird. "Was einen Platz bei Williams angeht, denke ich, dass es das Beste ist, Jost zu fragen", sagt Alpine-Teamchef Szafnauer. "Es ist toll, dass einer unserer jungen Fahrer von anderen Formel-1-Teams umworben wird. Das zeigt, dass er das Potenzial hat, dessen wir uns bewusst sind."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.