Alpine-Teamchef rechnet 2023 mit Piastri-Debüt in der Formel 1

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer hat sich in der FIA-Pressekonferenz am Samstag in Kanada überraschend klar über die Zukunft von Oscar Piastri geäußert. Der Alpine-Reservefahrer ging trotz seiner Titelgewinne der Formel 2 und Formel 3 in jeweils seiner Rookiesaison für die Formel-1-Saison 2022 leer aus.

Auf die Frage, ob Piastri im Jahr 2023 Formel 1 fahren werde, sagt Szafnauer: "Ja!" Der Australier wurde zuletzt mit Williams in Verbindung gebracht, den schwächelnden Nicholas Latifi schon während der aktuellen Saison ersetzen zu können. Williams-Teamchef Jost Capito dementierte dies, zeigte sich jedoch nicht abgeneigt über einen Einsatz in der kommenden Saison.

Da davon auszugehen ist, dass der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso über das Saisonende hinaus bei Alpine verlängern wird und Esteban Ocon einen langfristigen Vertrag bis Ende 2024 hat, ist man bei Alpine bereit, Piastri für das nächste Jahr an ein anderes Team auszuleihen.

Williams-Teamchef Capito: Piastri steht auf unserer Liste

Laut Szafnauer habe Alpine "einige Optionen" für Piastri, was bedeutet, dass es "keinen Grund zur Eile" gibt, um über seine Zukunft zu entscheiden. "Wir werden uns Zeit lassen und uns zum richtigen Zeitpunkt während der Saison umsehen und eine Entscheidung treffen", fügt Szafnauer hinzu.

Szafnauer äußerte sich jedoch nicht dazu, ob es bereits eine Vereinbarung gibt: "Wir sprechen nicht über die Details unserer Verträge mit den Fahrern. Das ist etwas, was wir nie tun. So gerne ich das auch sagen würde, kann ich es nicht, aber was ich sagen kann, ist: 'Ja, das ist der Plan' [dass Piastri nächstes Jahr in der Formel 1 fährt]."

Williams-Teamchef Jost Capito betont, dass Piastri "bereit ist, in die Formel 1 zu kommen" und "mit Sicherheit" auf seiner Liste steht. Gleichzeitig ist er sich aber sicher, dass nicht nur Williams den Australier auf dem Zettel habe.

Latifis Schwierigkeiten zu Beginn der Saison haben zu Gerüchten geführt, dass er bereits in Silverstone der laufenden Saison durch Piastri ersetzt werden könnte. Capito sagt jedoch, dass Williams angesichts der bestehenden Verträge das Jahr mit der aktuellen Mannschaft zu Ende fahren werde: "Wir haben keine anderen Pläne", sagt Capito. "Beide haben einen Vertrag für diese Saison, und unser Plan ist es, diesen zu erfüllen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.