Alpine: Uns fehlen "zwei, drei Zehntel" auf Mercedes & Aston Martin

Nach zuletzt starken Ergebnissen erlebte Alpine in Österreich ein unterdurchschnittliches Wochenende. Die einzigen Höhepunkte waren ein siebter Platz für Esteban Ocon im verregneten Sprint und ein zehnter Platz im Grand Prix für Gasly - wobei ihn eine Strafe nach dem Rennen eine Position gekostet hatte.

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Ferrari und McLaren brachte das Team keine Updates mit zum Red Bull Ring. Ein neuer Frontflügel für Silverstone wird daher als notwendiger Schritt gesehen, um etwas Geschwindigkeit zu finden. Ein überarbeiteter Unterboden ist für zwei Rennen später in Spa eingeplant.

"Er wird uns auf jeden Fall etwas Leistung bringen", sagt Gasly auf die Frage nach dem Flügel-Update. "Und hoffentlich kann Silverstone eine Strecke sein, die uns ein bisschen besser liegt, denn Österreich ist immer ein bisschen speziell."

Teamkollege Ocon ergänzt: "Ich denke, viele Teams haben in den vergangenen beiden Rennen Fortschritte gemacht. Und wir müssen definitiv auch einen machen. Wir sind immer noch auf die Teams vor uns fokussiert, das ist ganz klar, aber wir sehen auch, dass die Teams hinter uns weiter nach vorne drängen."

Ocon mahnt: Wir müssen auf McLaren aufpassen

Damit meint er vor allem McLaren, das mit seinem Sidepod-Update am Auto von Lando Norris in Spielberg stark unterwegs war. Der Brite kam als Fünfter ins Ziel und gewann nach einer nachträglichen Strafe für Carlos Sainz noch eine Position.

"Wir können es uns nicht leisten, dass Lando zu oft auf Platz fünf landet", mahnt Ocon, "denn sonst wird er uns mit McLaren ziemlich schnell einholen." Für Ocon reichte es in Spielberg nur zu Platz 14, nachdem er im Rennen wegen unsicherer Freigabe und nach dem Rennen wegen der Tracklimits Strafen erhalten hatte.

"Das Auto fühlte sich von der Balance her nicht so gut an, und ich hatte bei trockenen Bedingungen mehr Probleme damit. Es wird wichtig für uns sein, genau zu überprüfen, was schiefgelaufen ist, ob es an der Abstimmung lag oder an etwas anderem, ob wir uns beim Start mit Yuki einen Schaden eingefangen haben."

Nach Kontakt mit Tsunoda Schaden am Auto?

Mit Yuki Tsunoda war Ocon in der ersten Runde kollidiert, was sein Auto beeinträchtigt haben könnte. "Ich hatte einige Vibrationen", sagt der Alpine-Pilot. "Ich muss überprüfen, ob auch der Abtrieb für den Rest des Rennens gelitten hat, aber ich glaube nicht, dass das der Fall war. Das hätte ich über das Team erfahren."

"Die Pace war jedenfalls nicht gut. Wenn es also einen Schaden gab, dann ist das gut, weil es leicht zu beheben ist", so Ocon weiter. Sein Teamkollege Gasly sammelte als Zehnter immerhin einen Punkt. Auch er verlor aufgrund einer nachträglichen Tracklimits-Strafe eine Position - an Lance Stroll im Aston Martin.

"Auf der einen Seite fühlt es sich so an, als wäre das Rennen gut gelaufen, denn wir konnten mit der Leistung, die wir haben, das Beste aus dem Rennen herausholen", sagt Gasly.

"Wir haben es geschafft, einen der Astons auf der Strecke zu schlagen. Und wir sind direkt hinter den beiden Mercedes (auf den Plätzen sieben und acht) ins Ziel gekommen. Aber letztendlich wollen wir um bessere Positionen kämpfen."

"Zu Beginn des Rennens war ich hinter Fernando (Alonso) und verlor ständig diese zwei oder drei Zehntel. Ich denke, das ist es, was uns im Moment fehlt, um wirklich den Kampf mit den beiden Mercedes und Alonso vor uns aufzunehmen", sagt Gasly.

Gasly: Diese Zehntel fehlen uns seit Jahresbeginn

Wie Ocon bemängelt auch er die Balance des A523 in Spielberg: "Die Art und Weise, wie wir fahren mussten, fühlte sich nicht sehr natürlich an. Ich musste mich da sehr anpassen. Nur am Anfang war es zwei oder drei Runden lang gut."

"Aber sobald die Reifen zu überhitzen beginnen, fühlt es sich nicht mehr so an, und wir können nicht mehr so viel herausholen, wie wir sollten", hält der Alpine-Pilot fest.

"Ich würde sagen, diese zwei oder drei Zehntel im Vergleich zu Mercedes und Aston sind wahrscheinlich das, was uns seit Jahresbeginn fehlt. McLaren hat einen großen Schritt gemacht. Liegt es nur an uns? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden das überprüfen und wir müssen diese zwei oder drei Zehntel finden."

