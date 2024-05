Alpine unter Druck: Kommt Flavio Briatore als Retter?

Alpine tritt in der Formel 1 auf der Stelle, die Erwartungen können nicht erfüllt werden. Deshalb könnte der Rennstall nun einen alten Bekannten zurück ins Fahrerlager holen: Flavio Briatore. Italienische und französische Medien berichten, dass der Ex-Renault-Teamchef eine Rolle bei Alpine übernehmen soll, um dem Rennstall auf die Sprünge zu helfen.

Laut Corriere della Serra und L'Equipe soll der 74-Jährige von Renault-Geschäftsführer Luca De Meo einbestellt worden sein. Die Marke wolle Briatore überzeugen, in beratender Funktion die Entwicklung des Rennstalls voranzutreiben. Er soll bei Personalentscheidungen helfen und auch die Motorenfabrik in Viry-Chatillon überwachen.

Alpine hat die Rückkehr Briatores weder bestätigt noch dementiert. In einem Statement heißt es: "Als Team stehen wir in Kontakt mit zahlreichen Experten aus dem Sport, um unsere Leistungen zu verbessern. Wir ziehen alle möglichen Inputs in Betracht und setzen auf den Rat von Experten, die bereits erfolgreich waren. Wir werden aber nicht über einzelne Personen sprechen."

Bei Alpine hat sich in den letzten zehn Monaten einiges getan: De Meo feuerte erst Markenchef Laurent Rossi, dann Teamchef Otmar Szafnauer. Auch Sportdirektor Alan Permane musste vor dem Großen Preis von Belgien seinen Hut nehmen. Geholfen hat es nicht, denn die Entwicklung des Autos für die Saison 2024 ging in die falsche Richtung, weshalb ein Abwärtstrend zu erkennen ist.

Weitere personelle Veränderungen waren die Folge: Technikchef Matt Harman und Aerodynamikchef Dirk de Beer mussten das Team im März verlassen. Interims-Teamchef Bruno Famin baute daraufhin nach dem Vorbild von McLaren eine technische Struktur mit drei Schwerpunkten auf. Für technische Fragen ist nun David Sanchez zuständig.

Alpine hat zuletzt Fortschritte gemacht: Im Qualifying sind Esteban Ocon und Pierre Gasly nicht mehr die Schlusslichter, weil sie mit Haas und Williams mithalten können. In Monaco holte Gasly zum zweiten Mal in der Saison 2024 Punkte für Alpine, obwohl er zuvor eine umstrittene Kollision mit seinem Teamkollegen überstand.

Trotzdem heißt es, dass De Meo mit den Ergebnissen von Alpine alles andere als zufrieden ist, weshalb weitere Veränderungen im Formel-1-Team erwartet werden. Aber hilft es, eine provokante und umstrittene Figur wie Briatore aus dem Schrank zu holen?

Er könnte auch in der Basis für Frustration sorgen. Auf der Habenseite: Briatore hat mit Michael Schumacher und Fernando Alonso Titel gewonnen. Allerdings wurde er wegen des Crashgate-Skandals 2008 in Singapur aus dem Fahrerlager verbannt. Seit 2013 darf er wieder an die Rennstrecke.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.