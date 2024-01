Alpine: Werden Red Bull nicht schlagen, indem wir den RB19 kopieren

Alpines Technikchef Matt Harman sagt, dass der französische Rennstall Red Bull nicht schlagen wird, indem man einfach ihr Auto von 2023 kopiert. Stattdessen müsse man eigene Ideen entwickeln und seinen eigenen Entwicklungsweg verfolgen. Zumindest glaubt er, dass Alpine versteht, was Red Bull so konkurrenzfähig macht.

Er betont jedoch, dass dieses Wissen nur als Inspiration für die eigene Richtung des Teams dienen soll, das nach dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung einen großen Schritt nach vorne machen muss.

"Wir glauben, dass wir ihn ziemlich gut verstanden haben", sagt er über den RB19. "Wir glauben, dass wir verstanden haben, was sie machen. Man kann nicht einfach mit den Fingern schnippen und sich das über Nacht vorstellen. Wir wissen, wohin die Reise geht. Aber ich denke, wir haben auch einige der anderen Autos in der Startaufstellung verstanden."

"Es gibt auch andere tolle Autos, die wirklich interessante Entwicklungen haben. Es geht darum, zu verstehen, was man tut und was die tun", so Harman weiter.

"Wenn wir diesen Leuten einfach nur folgen, werden wir am Ende nie vor ihnen sein", stellt er klar. "Ich denke, es ist ein echtes Mantra für uns, dass wir uns von diesen Leuten inspirieren lassen müssen, aber wir müssen unseren eigenen Weg gehen."

Nicht nur Fokus auf 2024

Alle Teams stehen in dieser Saison vor einer zusätzlichen Herausforderung: Sie müssen Autos entwickeln, die auch die Basis für ihre Fahrzeuge im Jahr 2025 sein werden. Denn das völlig neue Reglement für 2026 wird in den Mittelpunkt der Entwicklung rücken und die finanziellen und aerodynamischen Testressourcen aufzehren.

Mit den Aerodynamiktests für 2026 können die Teams erst Anfang nächsten Jahres beginnen, für die mechanische Arbeit gibt es jedoch keine Einschränkungen.

"Ich denke, das Wichtigste ist, über die Autos hinauszuschauen, die man um sich herum sieht", sagt Harman. "Wenn wir mit einem Auto kommen, das die Leute heute sehen, wird es 2025 schon wieder veraltet sein."

"Es ist wirklich wichtig, sich von dem inspirieren zu lassen, was man sieht. Aber wir müssen uns weit darüber hinaus orientieren, um einen Horizont von zwei Jahren zu haben", sagt er.

2023er-Auto verhindert gewünschte Entwicklung

Harman räumt ein, dass die grundlegende Architektur des A523 bedeutete, dass das Team einige Entwicklungen, die für die vergangene Saison geplant waren, nicht weiterverfolgen konnte. Stattdessen wurden sie auf das Auto 2024 verschoben, das für diese Entwicklungen ausgelegt ist.

"Das Chassis und das, was wir den Aufhängungsträger oder das Hauptgehäuse nennen, haben uns einige Volumenprobleme bereitet", sagt er. "Nicht nur in Bezug auf das geistige Eigentum anderer Autos, sondern auch in Bezug auf unsere eigenen Ideen und Entwicklungen hat uns das ein wenig eingeschränkt."

"Wir hatten für später in der Saison ein Unterboden-Update geplant, das wir aber nicht umgesetzt haben, sondern das wir in das nächstjährige Auto eingebaut haben. Denn um die volle Leistung aus dem Auto herauszuholen, brauchten wir etwas mehr Volumen, und das hatten wir in diesem Auto nicht."

Harman betont, dass der A523 einige Stärken habe, auf denen man aufbauen könne: "Ich denke, unser Auto hat einige wirklich schöne Dinge. Wir versuchen, bei diesen Dingen bescheiden zu bleiben. Wir wissen, dass wir noch nicht ganz da sind, wo wir sein wollen, und wir reden lieber darüber, was wir besser machen müssen, als darüber, was wir gut finden."

"Ich würde mich lieber darauf konzentrieren, was wir besser machen müssen, um ehrlich zu sein, als damit zu prahlen, was wir glauben, gut gemacht zu haben", so Harman.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.