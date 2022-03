Alpine will trotz Ocon-Schaden an Seitenkastendesign festhalten

Audio-Player laden

Nach einem eher überschaubaren Auftritt des Alpine-Formel-1-Teams bei den Testfahrten in Bahrain und Barcelona, hat das Team aus Enstone beide Autos für den Formel-1-Saisonauftakt mit einem Seitenkasten-Upgrade ausgestattet.

Allerdings verlor Esteban Ocon sein Upgrade früh im ersten Training, als mehrere Teile auf der rechten Seite der Verkleidung auf der Hauptgeraden abflogen und dadurch eine rote Flagge ausgelöst wurde.

Obwohl das Alpine-Team keine sofortige Antwort auf die Ursache des Fehlers hatte, wird vermutet, dass das Problem einmalig war. Nach vorsorglichen Kontrollen in der Garage gab es grünes Licht seitens der Alpine-Ingenieure, womit das neue Design auf Alonsos Auto bleiben durfte und für den Rest der Session fehlerfrei funktionierte.

Szafnauer: Ocon-Schaden war Einzelfall

Teamchef Otmar Szafnauer sagt, dass das Team weiterhin nach einer angemessenen Antwort auf das Problem suchen werde, obwohl es keine Bedenken hinsichtlich eines wiederholten Problems bei Alonso gäbe.

"Ich denke, es war ein Einzelfall", vermutet Szafnauer. "Wir versuchen immer noch, die eigentliche Ursache zu finden, und ich weiß nicht, ob der Seitenkasten vorher etwas beschädigt war oder ob nicht alle Befestigungen richtig installiert waren. Aber Fernando fuhr den gleichen [Seitenkasten]."

"Wir haben dafür gesorgt, dass alles fixiert und richtig verklebt war. Und es war in Ordnung. Also denke ich, dass es ein Einzelfall ist. Aber es wäre trotzdem schön die Grundursache zu finden, da man nur dann zu 100 Prozent sicher sein kann, dass es richtig befestigt ist."

Problem hätte bei den Tests niemand bemerkt

Ocons Alpine wurde für den Rest des Freitagstrainings wieder auf das alte Seitenkastendesign umgerüstet. Das Team arbeitet aber daran, einen weiteren der neuen Seitenkästen für den Franzosen nach Bahrain zu fliegen, der später am Wochenende einsatzfähig sein soll.

Während es nicht ideal war, einen der neuen Seitenkästen im Freitagstraining zu verlieren, erklärt Szafnauer, es sei eines der Risiken, die nun einmal entstehen, wenn man aggressiv entwickelt und die Teile zum ersten Mal an einem richtigen Rennwochenenden fährt.

"Weil die Autos so neu sind, wird es ein wildes Entwicklungsrennen in der Boxengasse geben", so der Alpine-Teamchef. "Es werden ständig neue Entwicklungen eingebracht und ich habe vor langer Zeit in diesem Spiel gelernt, dass Dinge schiefgehen können, wenn du sie zum ersten Mal in einer Situation wie dieser prüfst, es sei denn man probiert sie schon vorher bei den Tests aus."

Szafnauer betont, dass dieses Problem auch bei den Testfahrten hätte auftreten können, wo es "niemand gemerkt hätte". "Aber, wenn du versuchst, Leistung auf der Rennstrecke ohne Tests hinzuzufügen, dann können einem einige dieser Dinge durch die Maschen gehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.