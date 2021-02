Alpine: Zhou Chinas einzige Formel-1-Chance für 15 bis 20 Jahre

Mit 1,4 Milliarden Menschen ist China das mit Abstand bevölkerungsreichste Land der Erde, einen Formel-1-Piloten hatte die Volksrepublik in den mehr als 70 Jahren des Sportes aber noch nicht. Mit Guanyu Zhou klopft nun erstmals ein aussichtsreicher Kandidat an die Tür zur Königsklasse. Doch dieser ist für die nächsten 15 bis 20 Jahre auch Chinas einzige Chance, sagt Alpines Nachwuchschef.

Mia Sharizman ist beim Renault-Nachfolger verantwortlich für die Juniorakademie, zu der 2021 fünf Fahrer in der Formel 2 und Formel 3 gehören. Einer von ihnen ist Zhou, der 2022 den Aufstieg in die Formel 1 schaffen möchte. Bei Virtuosi geht er in seine dritte Formel-2-Saison. Das Vorjahr schloss er bereits auf dem sechsten Gesamtrang ab.

"Im Fall von Zhou haben wir das Projekt vor drei Jahren mit dem Ziel gestartet, dass er nach diesen drei Jahren bereit für die Formel 1 ist", sagt Sharizman. "Es war immer ein Projekt, was einmalig in der Generation ist, vor allem für Zhou aus China."

Er ist überzeugt: "Wir werden in den kommenden 15 bis 20 Jahren niemals wieder einen chinesischen Fahrer sehen - sei es in der Formel 3, der Formel 4 oder der Formel 2. Das wollen wir vom Team, bei Renault und bei Alpine in der Zukunft aber bewerkstelligen."

In den vergangenen Jahren am nächsten dran war Qing-Hua Ma, der 2012 und 2013 insgesamt fünf Freie Trainings für HRT und Caterham bestreiten durfte. Mit Ho-Pin Tung stand zuvor ein weiterer Chinese als Testfahrer in den Reihen von BMW-Sauber (2007) und Renault (2010).

Zhou durfte jüngst Testfahrten in einem Renault von 2018 absolvieren und beim Young-Driver-Test in Abu Dhabi auch das aktuelle Auto fahren.

Für die kommende Saison strebt den Aufstieg an: "Wenn ich den Titel holen kann - und wir haben das Potenzial dafür -, dann kann ich ein Formel-1-Fahrer sein und bin auch bereit, ein Formel-1-Auto zu fahren", sagt er. "Das ist das Ziel für dieses Jahr: den Titel zu holen und einer der Kandidaten zu sein."

In Abu Dhabi durfte der Chinese am Young-Driver-Test teilnehmen Foto: Motorsport Images

"Ein Titelkandidat zu sein, ist der Schlüssel. Wenn ich es nicht schaffe, soll es aber die Top 3 sein. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass es Fahrer in den Top 3 der Formel 2 dann in die Formel 1 schaffen", so Zhou. "Wenn ich es schaffe, dann habe ich eine Chance aufzusteigen."

Alpine hatte bereits verkündet, auch mit anderen Teams zusammenarbeiten zu wollen, um seine Junioren unterzubringen.

