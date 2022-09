Alpine: Zusammenarbeit zwischen Motor- und Aero-Team so gut wie lange nicht

Audio-Player laden

Alpine sagt, dass ein bewusster Vorstoß, ein gutes "Rückgrat" und "Skelett" für sein Formel-1-Auto zu produzieren, der Schlüssel dazu war, dass sich der Alpine A522 dieses Jahr als McLaren-Schläger entpuppte.

Das in Enstone ansässige Team hat einen intensiven Entwicklungsschub für sein Auto ausgelöst, der es ihm ermöglicht hat, sich im Kampf um die besten Plätze hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes zu platzieren. Im Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung hat das Team derzeit 24 Punkte Vorsprung auf McLaren und strebt für den Rest der Saison weitere Aero-Upgrades an.

Der technische Direktor von Alpine, Matt Harman, verriet, dass die Geschwindigkeit, mit der man Verbesserungen am Auto vornehmen konnte, darauf zurückzuführen ist, dass man sich beim diesjährigen Auto bewusst auf die Herstellung einer Plattform konzentriert hat, die den Konstrukteuren die größtmögliche Freiheit bei der Entwicklung aerodynamischer Maßnahmen ließ.

Alpine: "Haben sehr effiziente Technologien"

Dabei ging es vor allem darum, die Power-Unit und andere mechanische Komponenten wie Aufhängung, Getriebe und Kühler so zu verpacken, dass sie die aerodynamischen Ziele des Teams nicht beeinträchtigen.

"Wir haben einige Jahre lang unglaublich hart gearbeitet, bevor dieses Reglement in Kraft trat, um neue Technologien in unseren Rennwagen einzubauen", sagt Harman. "Das hat uns ein wirklich starkes Rückgrat gegeben, ein gutes Skelett im Auto. Wir haben sehr effiziente Technologien im Auto."

"Das erlaubt uns, uns auf unsere aerodynamischen Anforderungen und unsere mechanischen Leistungsmerkmale zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir Fortschritte machen können, also sind wir im Moment in einer guten Position."

Harman: Aerodynamiker nur durch Ideen begrenzt

Harman sagt, dass die Freiheit, die die Aerodynamiker haben, bedeutet, dass Alpine in einer Position ist, in der der Fortschritt nur durch Ideen begrenzt wird: "Die ursprüngliche Absicht unseres Rennwagens für dieses Jahr war es, sicherzustellen, dass er aerodynamisch einwandfrei ist", fügt er hinzu.

"Wir wollten sicherstellen, dass jeder einzelne Aspekt des Autos das Aero-Volumen unterstützt oder fördert. Und genau das haben wir getan. Jede einzelne Technologie, die wir in das Auto einbauen, soll sicherstellen, dass wir unseren Aerodynamikern ein Maximum an Raum geben."

"Und ich denke, man kann sehen, dass unseren Aerodynamikern nichts im Weg steht. Es sind nur unsere eigenen Vorstellungen, die uns im Moment einschränken. Es ist also eine wichtige Philosophie, und ich denke, sie erlaubt uns, voranzukommen."

Alan Permane: In Vergangenheit waren wir zwei Teams, jetzt eins

Sportdirektor Alan Permane, der seit Jahrzehnten in Enstone tätig ist, ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Team und Renault bei der Integration der Antriebseinheit so gut ist wie schon lange nicht mehr.

"Matt verbringt wirklich viel Zeit in Viry [Renaults Formel-1-Motorenbasis] und arbeitet dort eng mit den Jungs zusammen", sagt er. "Auf der Rennstrecke hatten wir schon immer eine gute Beziehung zu ihnen. Ich vermute, in der fernen Vergangenheit hätte man uns vorwerfen können, dass wir zwei Teams waren oder dass sie sagen, dass die Power Unit so ist und nicht anders. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall."

"Sie ist keineswegs von Enstone entwickelt worden. Aber es wurde in Zusammenarbeit mit ihnen entwickelt, vor allem in Bezug auf die Architektur, wo Teile verbaut werden und so weiter. Es ist also eine sehr enge Beziehung."

