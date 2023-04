Alpine zuversichtlich: Können Mercedes im Saisonverlauf schlagen!

Audio-Player laden

Otmar Szafnauer ist zuversichtlich, dass sein Alpine-Team den Kampf gegen Mercedes noch aufnehmen kann, nachdem man die ursprünglichen Ziele für die Formel-1-Saison 2023 nicht erreicht hat. Alpine überholte McLaren und wurde 2022 Vierter, doch für dieses Jahr war das Ziel, näher am dritten als am fünften Platz zu sein.

Dieses Ziel wurde durch Aston Martins riesigen Sprung nach vorn unerwartet in Frage gestellt. Das Team aus Silverstone ist nach drei Grands Prix Zweiter hinter Red Bull und hat Alpine auf den fünften Platz hinter Mercedes und Ferrari zurückgeworfen.

Während Aston zu weit vorne liegt, um von Alpine im Laufe der Saison noch eingeholt werden zu können, hat das Team aus Enstone sein Ziel, zumindest Vierter zu bleiben, nicht aufgegeben und hat sich nun zum Ziel gesetzt, Mercedes einzuholen.

Alpine setzt auf erneut starkes Entwicklungstempo

"Wir glauben, dass wir mit ihnen kämpfen können", sagt Alpine-Teamchef Szafnauer. "Auch wir haben ein anständiges Upgrade für Baku und dann ein bisschen mehr nur eine Woche später in Miami, also pushen wir die Upgrades weiter raus."

"Wir hatten vergangenes Jahr eine gute Korrelation, und wenn das so weitergeht und wir die Upgrades weiter vorantreiben, werden wir diesen Entwicklungskampf im Laufe der Saison auf die anderen um uns herum übertragen."

"Letztes Jahr war unser Entwicklungstempo ziemlich gut, und wenn wir das dieses Jahr beibehalten können, sollten wir im Laufe des Jahres näher herankommen. Es ist ein relatives Spiel. Ich weiß, was auf uns zukommt. Was ich nicht weiß, ist, was [Mercedes] zu bieten hat."

Alpine-Technikdirektor: Können halbe Sekunde finden

Alpine kam im Qualifying in Saudi-Arabien bis auf drei Zehntel an Mercedes heran, aber dem Team aus Brackley gelang es, den Abstand mit einer starken Leistung in Melbourne zu vergrößern. Laut Pat Fry, dem technischen Leiter von Alpine, muss das Team nun "vier bis fünf Zehntel" auf seine direkten Konkurrenten im Qualifying herausfahren.

Die rasanten Entwicklungen in der Fabrik haben ihn zuversichtlich gestimmt, dass es möglich ist, diese Lücke zu schließen: "Wir sollten für Baku einen vernünftigen Schritt machen und dann noch mehr, und ich denke, dass wir für Rennen sechs einige vernünftige Schritte machen können", sagt er.

"Viele der Teile, die wir in Miami zu bekommen hoffen, machen in der Fabrik einen großartigen Job, und wir haben es geschafft, sie nach vorne zu bringen. Es sind im Durchschnitt vier oder fünf Zehntel im Qualifying, die wir finden müssen, nicht um Red Bull zu fangen, sondern um die anderen zu fangen, was wirklich in unserer Reichweite liegt, wir müssen sie nur ausbauen."

Alpine mit Vorteilen in Baku und Miami?

Da Mercedes erst beim sechsten Rennen in Imola sein neues Unterbodendesign vorstellt, könnten die nächsten beiden Rennen in Baku und Miami Alpine eine gute Chance geben, die Lücke mit dem Baku-Upgrade-Paket zu schließen.

"In den nächsten Rennen werden sicherlich einige vernünftige Leistungen folgen, die dazu beitragen werden, die Lücke zu schließen. Aber es ist nicht nur ein einzelnes Rennen, es ist das Rennen der Entwicklungssaison. Und man weiß nicht, wo die anderen stehen", so Fry.

