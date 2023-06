Als Co-Investor: Sebastian Vettel steigt in deutsches Segelteam ein

Nach seinem Formel-1-Rücktritt 2022 hat Sebastian Vettel eine neue Aufgabe im Sport gefunden. Der 35-Jährige steigt als Co-Investor des Teams Germany in den Segelwettbewerb SailGP ein. Vettel und der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner im Segeln, Erik Heil, haben sich mit dem Teambesitzer Thomas Riedel zusammengetan, um mit Deutschland die zehnte Nation an den Start zu bringen.

Heil, der sowohl bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 als auch in Tokio 2020 die olympische Bronzemedaille gewann, wird das hochmoderne deutsche F50-Boot mit Tragflächenantrieb steuern, das vom Wind angetrieben wird. Vettel soll dabei eine aktive Rolle im Management und in der Leistung des Teams übernehmen.

"Ich sehe ein großes Potenzial, da SailGP in seine vierte Saison startet und zum ersten Mal mit einem deutschen Team", sagt Vettel. "Parallelen zwischen Seglern und der Formel 1 gibt es schon lange. Die Boote sind faszinierend und die Geschwindigkeiten auf dem Wasser sind unglaublich hoch."

Vettel geht es um die Nachhaltigkeit

"Die Rennen sind spannend und ich freue mich, mit einer motivierten Gruppe von jungen Seglern dabei zu sein. Außerdem nutzt die Serie nicht nur die Windkraft, sondern versucht auch, neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit im Sport zu setzen."

"Wenn etwas Spannendes geschieht, wollen die Leute ein Teil davon werden", so Vettel weiter. "Viele Menschen sprechen über Nachhaltigkeit, aber sobald man ihnen dann Fragen stellt, erhält man nicht immer auch eine Antwort. Es ist sehr aufregend, mehr darüber zu lernen und den Wettbewerb zu verstehen. Jeder Athlet möchte gewinnen."

Die vierte Saison des SailGP-Wettbewerbs wird Mitte Juni in Chicago, USA, losgehen, gefolgt von Los Angeles, Saint-Tropez, Taranto und Andalucia-Cadiz, bevor 2024 auch Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und New York stattfinden werden.

Vettel überraschte bereits am vergangenen Wochenende mit einer Rückkehr ins Formel-1-Fahrerlager beim Großen Preis von Monaco, um seinen alten Kollegen und Freunden einen Besuch abzustatten.

