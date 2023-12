Als exklusiver Titelsponsor: Aramco verlängert mit Aston Martin bis 2028

Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco wird ab 2024 alleiniger Titelsponsor des Aston-Martin-Teams werden. Der Rennstall um Geschäftsmann Lawrence Stroll hat am Donnerstag eine Verlängerung des laufenden Vertrages um fünf Jahre verkündet, die Aramco bis 2028 an Aston Martin bindet.

Der Ölkonzern hat sich dabei das alleinige Recht als Titelsponsor des Teams gesichert. Das heißt, der bisherige Titelpartner Cognizant wird in der kommenden Saison nicht mehr im Namen des Rennstalls auftauchen, der dann offiziell unter der Bezeichnung Aston Martin Aramco Formula One Team antreten wird.

"Wir freuen uns sehr, exklusiver Titelpartner des Teams zu werden", sagt Nabeel A. Al-Jama', Aramcos Executive Vice President Human Resources & Corporate Services. "Seit der Partnerschaft mit dem Team im Jahr 2022 haben wir miterlebt, wie das Team bedeutende Fortschritte gemacht hat, und wir konnten einige ganz besondere Momente feiern, darunter acht Podiumsplätze in dieser Saison."

"Die Zukunft des Teams ist vielversprechend, und die heutige Nachricht bekräftigt unser langfristiges Engagement für Aston Martin, wo Aramcos Expertise und Technologie zu einer fortschrittlichen Leistung des Autos beitragen kann, insbesondere durch unsere Entwicklung von fortschrittlichen Kraft- und Schmierstoffen."

Denn Aramco wird seine Partnerschaft in den kommenden Jahren sogar ausweiten: Ab dem neuen Motorenreglement 2026 will Aramco dem Team "die beste Technologie zur Verfügung stellen, um fortschrittliche Kraftstoffe und Schmiermittel zu liefern". Dann beginnt Aston Martins neue Partnerschaft als Quasi-Werksteam von Motorenpartner Honda.

Für Teameigner Lawrence Stroll ist die Nachricht eine erfreuliche: "Wir sind sehr stolz darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Aramco fortzusetzen und zu stärken", sagt der Kanadier. "Wir haben bereits eine wichtige strategische Beziehung und ihre Unterstützung als unser Titelpartner für die nächsten fünf Jahre ist ein klarer Beweis für unsere gemeinsamen Ambitionen."

"Seit 2022 spielt Aramco eine Schlüsselrolle in Aston Martins Formel-1-Reise, und ihr Beitrag wird in den kommenden Jahren nur noch bedeutender werden", betont er. "Wir arbeiten gemeinsam an mehreren Schlüsselinitiativen, darunter die Entwicklung fortschrittlicher Kraftstoffe für 2026, wenn wir unsere Partnerschaft mit dem Honda-Werksaggregat beginnen."

"Das Fachwissen und die Produkte von Aramco werden einen echten Beitrag zu unserer Leistung auf der Rennstrecke leisten und in vielen anderen Bereichen unserer Organisation einen erheblichen Mehrwert schaffen, insbesondere in unserem neuen AMR Technology Campus", so Stroll.

Aramco und Aston Martin wollen zudem gemeinsam an Initiativen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) arbeiten, um junge Techniker, Ingenieure und Fahrer der Zukunft zu inspirieren.

Aston Martin belegte in der abgelaufenen Formel-1-Saison 2023 den fünften Platz der Konstrukteurs-WM. 2024 wird man mit der unveränderten Fahrerpaarung aus Fernando Alonso & Lance Stroll an den Start gehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.