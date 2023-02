Alonso & Stroll legen los: Aston Martin fährt erste Meter in Silverstone

Audio-Player laden

Aston Martin hat am gestrigen Mittwoch seine ersten Kilometer mit dem neuen AMR23 für die Formel-1-Saison 2023 zurückgelegt und einen Shakedown in Silverstone absolviert. Bei dem offiziell als Filmtag deklarierten Test kamen Lance Stroll und Fernando Alonso zum Einsatz, die dabei ohne Probleme durch den Tag kamen.

Am Morgen durfte zunächst Stroll ans Steuer, der mit Regenreifen auf der feuchten Strecke unterwegs war, bevor er für einige Installationsrunden auf Slicks wechselte. Insgesamt fuhr der Kanadier 17 Runden, bevor am Nachmittag Alonso in der britischen Sonne noch einmal 16 Runden hinzufügte.

"Es war ein guter Tag und ich habe es genossen, den AMR23 zum ersten Mal zu fahren", sagt Alonso nach seiner ersten Ausfahrt. "Es ist schön, zurück zu sein und den Speed eines Formel-1-Autos zu spüren, nachdem ich einige Zeit nicht gefahren bin. Wir haben heute viele Dinge erledigt, denn es ist ein Filmtag, und wir haben unseren Plan reibungslos durchgezogen."

"Jetzt müssen wir nur noch die Testfahrten in der nächsten Woche abwarten. Dort werden wir unser Auto besser kennenlernen und besser verstehen, wo die Konkurrenz nach dem Winter steht", so der Spanier. "Wir haben jeweils nur eineinhalb Tage, um uns in Bahrain mit allem vertraut zu machen, also müssen wir die Zeit, die wir mit dem Auto haben, optimal nutzen."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 1 / 7 Lance Stroll, Aston Martin AMR23 2 / 7 Lance Stroll, Aston Martin AMR23 3 / 7 Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 4 / 7 Foto: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 5 / 7 Foto: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing 6 / 7 Foto: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing 7 / 7 Foto: Aston Martin Racing

Auch für Stroll war es "ein besonderer Moment", den neuen Aston Martin zum ersten Mal ausprobieren zu dürfen. Sein erster Eindruck: "Das Auto fühlte sich gut an. Alles funktionierte wie erwartet und lief reibungslos. Das ist das Wichtigste, wenn wir uns auf den bevorstehenden Test in Bahrain vorbereiten."

"Wir wissen, dass es zu Beginn des Jahres immer viel zu lernen gibt, aber wir haben heute Morgen einen starken Start hingelegt, und ich habe es wirklich genossen, wieder hinter dem Steuer zu sitzen", sagt der Kanadier weiter. "Es gibt nichts Schöneres, als nach einer langen Winterpause in einem brandneuen Formel-1-Auto richtig Gas zu geben!"

Auch das Team selbst ist mit dem ersten Einsatztag des neuen Formel-1-Autos zufrieden: "Zu Beginn war es sehr kalt, und die Strecke war etwas feucht, aber im Großen und Ganzen hatten wir einen guten Tag mit dem Wetter", sagt Performance-Leiter Tom McCullough.

"Das Auto hat sich im Vergleich zum letzten Jahr zu 95 Prozent verändert, und es ist schön zu sehen, dass es auf der Strecke gut läuft. Im Team herrscht eine gute Energie, und wir arbeiten alle in dieselbe Richtung. Der eigentliche Wettbewerb beginnt jedoch bald, und wir haben nur sehr wenig Zeit bis zum Test in Bahrain nächste Woche."

Mit Bildmaterial von Aston Martin.