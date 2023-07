Alternative Formel 1: So spannend wäre die WM 2023 ohne Max Verstappen

Acht von zehn Rennen gewonnen, 99 Punkte Vorsprung in der WM: Max Verstappen siegt die Formel 1 zu Tode. Sechs Siege in Folge hat der Niederländer derzeit geholt, und er hat sicherlich nicht vor, seine Siegessträhne zu stoppen.

Viele Fans blenden den amtierenden Weltmeister daher schon aus und schauen, was sich dahinter abspielt - und auch wir wollen das in einem fiktiven Gedankenexperiment einmal machen. Was wäre, wenn Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2023 nicht mitfahren würde? Wäre die WM dann spannend? Kleiner Spoiler: Ja, das wäre sie!

Zumindest hätten wir bei den Siegern deutlich mehr Abwechslung, denn alleine in den letzten vier Rennen von Spanien bis Großbritannien hätten wir mit Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) vier verschiedene Sieger aus vier verschiedenen Teams gesehen - und keines davon ist Red Bull!

Denn Sergio Perez, der in unserer fiktiven WM mitfahren darf, erlebt eine Saison mit bislang zwei völlig unterschiedlichen Hälften. Zunächst sieht auch ohne Verstappen alles nach einer Red-Bull-Dominanz aus, denn Perez gewinnt so vier der ersten fünf Rennen.

Doch weil Fernando Alonso ebenso viele zweite Plätze und einen dritten Platz holt, wäre der Spanier zu dem Zeitpunkt trotzdem noch auf 30 Punkte dran. Und weil er dann in Monaco gewinnt und Perez dort keine Punkte holt, ist er plötzlich nur noch fünf Punkte vom Mexikaner weg. Zwei Rennen später ist Alonso sogar WM-Führender - um einen einzigen Zähler!

Doch da Aston Martin derzeit etwas schwächelt, wäre Perez nach Silverstone um elf Punkte in der Meisterschaft voraus. Mit Lewis Hamilton wäre auch ein dritter Fahrer noch im WM-Kampf dabei. Sein Rückstand aktuell: 31 Punkte.

Auch der Kampf um die Poleposition wäre ohne Verstappen deutlich abwechslungsreicher. Abgesehen von Leclerc in Baku hat nämlich noch kein anderer Fahrer Red Bull im Qualifying besiegen können. Doch in der alternativen WM hätten sich auch George Russell (Melbourne), Fernando Alonso (Monaco & Montreal), Carlos Sainz (Barcelona) und Lando Norris (Silverstone) über einen ersten Startplatz freuen dürfen.

Weiter hinten im Feld hätte Nico Hülkenberg zwölf statt neun Punkte, hätte aber auch nur in Melbourne und im Sprint von Spielberg gepunktet. Und auch wenn Teamkollege Kevin Magnussen seine Punkte verdoppeln würde, würde Haas auf den vorletzten Platz hinter Alfa Romeo zurückfallen.

Alexander Albon hätte im Williams 18 statt elf Punkte geholt, und auch Logan Sargeant wäre mit Platz zehn in Silverstone einmal in den Punkten gewesen. Einzig der mittlerweile gefeuerte Nyck de Vries wäre weiterhin ohne Zähler.

Die fiktive WM-Wertung ohne Max Verstappen

1. Sergio Perez 186

2. Fernando Alonso 175

3. Lewis Hamilton 155

4. George Russell 103

5. Carlos Sainz 103

6. Charles Leclerc 96

7. Lando Norris 60

8. Lance Stroll 59

9. Esteban Ocon 43

10. Pierre Gasly 26

11. Oscar Piastri 25

12. Alexander Albon 18

13. Nico Hülkenberg 12

14. Valtteri Bottas 10

15. Guanyu Zhou 8

16. Yuki Tsunoda 7

17. Kevin Magnussen 4

18. Logan Sargeant 1

19. Nyck de Vries 0

Die fiktive Team-Wertung ohne Max Verstappen

1. Mercedes 258

2. Aston Martin 234

3. Ferrari 199

4. Red Bull 186 (nur ein Fahrer)

5. McLaren 85

6. Alpine 69

7. Williams 19

8. Alfa Romeo 18

9. Haas 16

10. AlphaTauri 7

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.