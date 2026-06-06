Altstars Verstappen und Hamilton knapp besiegt: Antonelli holt Monaco-Pole!

Kimi Antonelli hat sich am Samstagnachmittag die Poleposition für den Grand Prix von Monaco 2026 gesichert. Nachdem Ferrari das Freitagstraining diktiert hatte, schlug der WM-Leader auf Mercedes am vielleicht wichtigsten Qualifying-Tag des gesamten Formel-1-Jahres mit einer Bestzeit von 1:12.051 Minuten zurück und verwies Max Verstappen (Red Bull) auf Platz 2.

Schon nach dem ersten Run hatte sich ein spannendes Q3-Finale abgezeichnet. Antonelli führte eine Tausendstelsekunde (!) vor Verstappen. Und Lokalmatador Charles Leclerc (Ferrari) war nach einem Rutscher bei Massenet nur Zehnter und Letzter.

Entsprechend ging Leclerc als Erster ein zweites Mal auf die Strecke, um möglichst keinen Verkehr zu riskieren. Die zweite Runde war dann besser: Der Monegasse steigerte sich auf 1:12.351 Minuten und ging zwischenzeitlich in Führung.

Doch diese Führung sollte nur kurz halten. Zunächst setzte sich Verstappen an die Spitze, und für einen Moment roch es nach seiner ersten Pole in dieser Saison. Danach biss sich Lewis Hamilton (Ferrari) nach starken Zwischenzeiten um zwei Zehntelsekunden an Verstappen die Zähne aus - und dann kam in letzter Sekunde auch noch Antonelli und wies die Altstars mit einem herausragenden Mittelsektor in die Schranken.

"Drei Generationen: Hamilton, Verstappen und jetzt Kimi, der das noch beweisen muss. Drei Große", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Interview mit Sky und ergänzt: "Wir haben nicht mit Verstappen gerechnet, aber mit Verstappen muss man immer rechnen. Der ist einfach so gut."

"Es war eine dieser Runden, die man wohl magisch nennt. Es hat einfach alles gepasst", strahlt Antonelli. "Gestern hatten wir noch Probleme, aber heute konnten wir uns steigern." Währenddessen ist Verstappen auch als Zweiter happy: "Wenn du mir gestern gesagt hättest, dass ich in der ersten Reihe stehe, hätte ich es genommen. Und auch heute Morgen hatten wir noch Probleme. Ich bin zufrieden."

Hamilton wurde Dritter und gewann das Ferrari-Stallduell. Ein Ergebnis, das Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur übrigens nicht live an der Strecke miterleben konnte. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Ferrari hatte dafür am Samstagmorgen lediglich gesundheitliche Gründe angegeben, ohne diese näher zu spezifizieren.

"Es war hart für uns", sagt Hamilton. "Im Training haben wir so gut ausgesehen, aber obwohl wir fast nichts verändert haben, fühlte sich das Auto im Qualifying ganz anders an. Trotzdem dachte ich für einen Moment, es könnte klappen. Immerhin sind wir im Fight dabei."

Fünfter wurde Isack Hadjar (Red Bull/+0,383), vor George Russell (Mercedes/+0,394), der Mercedes-intern den gesamten Samstag hindurch das Nachsehen gegen Antonelli hatte. Oscar Piastri, Lando Norris (beide McLaren), Pierre Gasly (Alpine) und Liam Lawson (Racing Bulls) rundeten die Top 10 ab.

Für McLaren eine Enttäuschung: "Uns fehlt im Vergleich zu den anderen einfach Grip", analysiert Piastri. "Im Vergleich zu gestern hat sich das Auto tatsächlich deutlich angenehmer fahren lassen, was einerseits gut, andererseits aber auch schlecht ist, wenn man trotzdem noch so weit hinten liegt wie wir. Aber wenn es an Grip fehlt, gibt es leider nicht allzu viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um das auszugleichen."

Nico Hülkenberg (Audi) wurde 13.

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Was war bei Russell los?

Nach dem Kanada-Ausfall war das Monaco-Qualifying für Russell "der nächste Schlag in den Nacken", analysiert Sky-Experte Ralf Schumacher: "Der Fahrer macht den Unterschied. George ist unter Druck, und er scheint mit dem Auto nicht happy zu sein. Er muss jetzt die Nerven behalten. Es wird auch Rennen geben, die Kimi nicht so liegen, und es wird auch mal einen Ausfall geben."

Das sieht Wolff genauso: "Er braucht Selbstvertrauen. Das wird hier schwierig. Aber ich mache mir keine Sorgen. Über die Dauer der Weltmeisterschaft kommt er wieder. [...] Wir müssen schauen, ob wir uns mit dem Set-up vertan haben. Denn er hat den Level."

Russell selbst räumt ein, er sei "ein bisschen verwirrt, was los ist". Und ergänzt: "Die Änderungen am diesjährigen Auto passen nicht so gut zu meinem natürlichen Fahrstil wie das Auto des vergangenen Jahres. Und Kimi und ich haben unterschiedliche Fahrstile."

Q1: Gab es das befürchtete Chaos?

Q1 wurde im Vorfeld heiß diskutiert. Wegen des Neueinstiegs von Cadillac waren nämlich 22 statt der gewohnten 20 Autos gleichzeitig auf der Strecke. In Monaco wegen des notorischen Risikos für Verkehr und Behinderungen eine besondere Herausforderung.

Den ersten Crash des Qualifyings produzierte dann Gabriel Bortoleto (Audi) - das hatte aber nichts mit einer Behinderung zu tun. Der Brasilianer lenkte in der Hafenschikane zu ambitioniert ein und traf mit dem linken Vorderrad innen die Leitplanke. Dem hielt die Radaufhängung aber nicht stand. Bortoleto (zu dem Zeitpunkt 14., am Ende von Q1 15.) war damit für den Rest des Tages raus, und die rote Flagge kam mit 2:11 Minuten Restzeit.

Bortoleto ärgert sich: "Die Pace war da, das konnte ich sehen. Ich habe einfach einen Fehler gemacht. In Q1 habe ich etwas zu sehr gepusht, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, denn wir hatten ein Auto, mit dem wir problemlos durch Q1 gekommen wären. Da kann man sich etwas mehr Spielraum lassen und Schritt für Schritt Selbstvertrauen für das Qualifying aufbauen. Ich habe einfach ein bisschen zu viel riskiert."

Vor dem finalen Showdown lagen erwartungsgemäß die beiden Aston-Martin- und Cadillac-Fahrer außerhalb des Cuts; dazu auch noch Oliver Bearman (Haas) und Carlos Sainz (Williams) als 18. und 19. Die großen Pole-Favoriten hatten ihre Schäfchen schon längst ins Trockene gebracht und waren sicher durch.

Abgesehen davon blieb das befürchtete Chaos in Q1 im Großen und Ganzen aus. In den letzten beiden Minuten schaffte Bearman dann keine entscheidende Steigerung mehr. Er wurde 19. Sainz hingegen katapultierte sich mit seiner letzten Runde noch auf P10. Für ihn rutschte mit Esteban Ocon auch noch der zweite Haas-Pilot ins Aus.

Ocon fehlten am Ende 0,037 Sekunden auf Arvid Lindblad (Racing Bulls). Er ärgert sich: "Es ist verrückt, und ich sage das schon fast nach jedem Qualifying. Ich hatte Verkehr auf meiner schnellsten Runde. Das hatte nichts mit den 22 Autos zu tun - das ist in der Formel 3 ja auch nicht anders. Aber ich hatte danach einfach keine Runde mehr. Ist halt Pech."

Die Q1-Bestzeit sicherte sich Leclerc vor Verstappen und Antonelli. Hülkenberg belegte überraschend den sechsten Platz.

Q2: Hülkenberg kämpft gegen den Fluch von Platz 11

In Abwesenheit von Bortoleto kämpften in Q2 15 Fahrer um die Plätze im Top-10-Finale. Bereits im ersten Run zeichnete sich ab, dass womöglich alle vier Topteams um die Pole fighten können. Die jeweils schnellsten Autos von Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren lagen - in dieser Reihenfolge - innerhalb von 0,215 Sekunden. Auffällig aber, dass Russell weiterhin große Probleme hatte, die Pace von Antonelli zu replizieren.

Hülkenberg, in den Qualifyings 2026 gefühlt mit einem P11-Abo ausgestattet, hatte im ersten Versuch in 1:13.902 die zehntbeste Zeit aufgestellt, 0,034 Sekunden vor Sainz. Seinen zweiten Versuch legte er vom Timing her früher an als seine direkten Konkurrenten. Letztendlich gelang es ihm nicht, seine Zeit zu verbessern - und er rutschte noch auf Rang 13 ab, 1,403 Sekunden hinter der Bestzeit von Verstappen.

"Die anderen haben Rundenzeit und Speed gefunden, und wir nicht. Warum weiß ich nicht. Es scheint, dass wir ein Plateau erreicht haben, und die anderen nicht", sagt Hülkenberg und erklärt zudem: "Meine letzte Runde war kompromittiert durch Verkehr. Das hat nicht geholfen."

Gemeinsam mit Hülkenberg schieden in Q2 auch Alexander Albon, Sainz (beide Williams), Franco Colapinto (Alpine), Lindblad und Bortoleto aus. Albon verpasste P10 gegen Gasly hauchdünn, um 0,025 Sekunden.

Wie geht's jetzt weiter?

In eine ausführliche Analyse des vielleicht wichtigsten Qualifyings der Saison geht's am Samstagabend um 22 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Unter der Regie von Host Kevin Scheuren werden der Monaco-Samstag und die wichtigsten Themen des Tages beleuchtet und kommentiert.

Das Rennen am Sonntag startet übrigens um 15 Uhr. Der traditionelle Formel1.de-Livestream mit Kevin Scheuren ist auch für Sonntag auf 22 Uhr angesetzt (Änderungen vorbehalten).