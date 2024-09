Alunni Bravi über Sauber-Sitz 2025: Bottas "steht ganz oben auf der Liste"

Valtteri Bottas könnte das Rennen um den letzten Platz in der Formel-1-Startaufstellung für die nächste Saison noch für sich entscheiden. Sauber-Teamsprecher Alessandro Alunni Bravi sagt, der zehnfache Grand-Prix-Sieger stehe "ganz oben auf der Liste" für ein Cockpit im Jahr 2025.

Da Nico Hülkenberg schon seit langem feststeht, dass er in der letzten Saison vor dem Wechsel zu Audi für Sauber fahren wird, war die Suche nach seinem Teamkollegen für die Saison 2025 bisher eine langwierige Angelegenheit für das Team. Bottas stieß 2022 zu dem Team, das damals noch Alfa Romeo hieß. Zuvor war er seit der Saison 2017 bei Mercedes beschäftigt, doch nun kämpft er um den Verbleib in der Formel 1.

Der Formel-2-Titelanwärter Gabriel Bortoleto hat sich als Spitzenkandidat herauskristallisiert, falls Sauber sich dafür entscheidet, Hülkenberg einen jungen Fahrer zur Seite zu stellen, anstatt ein erfahrenes Duo im Team zu haben. Der neue Audi-Formel-1-Chef Mattia Binotto wird die endgültige Entscheidung treffen, aber Bravi betont vor dem Großen Preis von Aserbaidschan, dass Bottas immer noch im Rennen ist.

Bravi: Audi wägt ab zwischen Erfahrung und Zukunft

"Ich denke, das ist die aktuelle Einschätzung, die Mattia vornimmt", sagt er. "Er hat erst vor zwei Wochen angefangen, und wir haben bereits in Monza gesagt, dass er sich um alle Dossiers kümmert, und die Fahrer sind natürlich eines der wichtigsten", antwortet Bravi auf die Frage nach der Fahrersuche.

"Wir werten alle Optionen aus, um zu sehen, was die beste Balance zwischen kurzfristiger Erfahrung und mittel- und langfristigem, vielleicht jungem Talent ist. Es gibt potenzielle Kandidaten auf beiden Seiten. Valtteri ist ein starker Fahrer für unser Team. Wir kennen ihn sehr gut."

"Er ist bereits seit drei Jahren im Team, und natürlich steht er ganz oben auf unserer Liste. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir schauen uns gerade alle Vor- und Nachteile an, und Mattia wird eine Entscheidung treffen, die nicht nur auf das Jahr 2025 ausgerichtet ist, sondern auch auf die mittelfristige Strategie für das Audi-Formel-1-Projekt."

Bottas: "Dieser Sport ist ungerecht"

Bevor Bravi zur Situation befragt wurde, sagte Bottas, dass er seine Chancen auf einen Platz im nächsten Jahr positiv einschätzt, während er die fehlende Pace des Sauber-Teams in dieser Saison kritisiert. Weder er noch Teamkollege Guanyu Zhou konnten bislang in die Punkte fahren.

"Ich rede immer noch. Ich mache Fortschritte. Und ich bin immer noch positiv gestimmt, aber ich sollte eigentlich nicht viel sagen", sagte er. "Das ist also der Stand der Dinge. Aber ja, es gibt natürlich viele, viele Dinge zu besprechen. Beide Seiten müssen zufrieden sein, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg."

"Doch dieser Sport ist ungerecht", fügt Bottas hinzu. "Ich habe das schon oft erlebt, ich war in einer schwierigen Situation aufgrund der Leistung des Autos. Aber, Gott sei Dank, weiß Mattia, was er von mir bekommen kann, und das ist gut für mich. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr hier sein kann, und dass das Auto ein bisschen besser sein wird und ich ein bisschen mehr zeigen kann."

Sauber-Fahrerverkündung wohl noch im September

Bottas wird nicht mehr lange warten müssen, um herauszufinden, ob seine Formel-1-Karriere bis 2025 fortgesetzt wird, denn Bravi sagt, dass eine Entscheidung "in den nächsten Wochen" fallen könnte. Er fügt hinzu, dass das Team "nicht opportunistisch" sei und die Tatsache, dass der zweite Sauber-Fahrer der einzige verbleibende Platz für das nächste Jahr sei, dem Team Zeit gebe, über alle Optionen nachzudenken.

Die Verpflichtung von Nico Hülkenberg wurde bereits im April verkündet und Bravi zeigt sich zufrieden mit dem, was er von dem Deutschen in seinem letzten Jahr bei Haas gesehen hat: "Natürlich waren wir dieses Jahr recht früh auf dem Fahrermarkt", sagt er. "Wir haben versucht, den Markt zu antizipieren, und ich denke, das war eine gute Idee und ein guter Schritt, nachdem, was wir im zweiten Teil der Saison gesehen haben."

"Er ist ein guter Qualifyer, und das ist ein Punkt, der in Zukunft noch wichtiger sein wird. Wir haben gesehen, wie wichtig das Qualifying in der Formel 1 ist, und er hat diese Art von Charakteristik. Er ist auch ein geradliniger Typ, und wir brauchen Leute, die innerhalb des Teams eine klare Sprache sprechen."

"Wir haben viele Herausforderungen vor uns, und es wird keine Politik geben, sondern nur harte Arbeit, und ich denke, Nico kann sich gut in das Audi-Projekt einfügen. Wir freuen uns darauf, ihn im nächsten Jahr mit dem Team zusammen zu haben. Aber jetzt müssen wir uns auf unsere Fahrer konzentrieren und das Beste aus dieser Saison herausholen."