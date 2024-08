"Keinen guten Job gemacht": Enttäuschter Piastri sauer auf sich selbst

"Ich habe einfach keinen guten Job gemacht, wirklich!" - Oscar Piastri kassierte in Zandvoort (Formel 1 Zandvoort im Liveticker!) seine 13. Qualifying-Niederlage des Jahres gegen Polesetter Lando Norris. Zudem muss er sich in der Startaufstellung hinter Max Verstappen anstellen, obwohl der McLaren das schnellste Auto war.

Die Analyse der Runde zeigt eigentlich nur zwei Stellen, an denen der Australier signifikant anders fährt als sein Teamkollege. In der stark überhöhten Kurve 4 (je nach Zählweise auch 3) fährt er weiter "unten" als Norris.

Der entscheidende Fehler passierte in Kurve 11 (beziehungsweise 10), der langgezogenen Linkskurve nach den vielen Rechtskurven im zweiten Sektor. Beide McLaren haben "Power Oversteer", also Übersteuern am Kurvenausgang. Das passiert an der Stelle nahezu allen Teams. Norris kommt trotzdem geschmeidig aus der Kurve, während Piastri deutlich stärker rudert.

Ansonsten zeigt die Runde des Ungarn-Siegers keine Fehler, vielleicht hatte er wie Mercedes in der zweiten Hälfte der Runde mit überhitzenden Reifen zu kämpfen. "Das Auto war an diesem Wochenende sehr schnell und es ist ein bisschen enttäuschend, nicht weiter vorne zu stehen", sagt der 23-Jährige. "Die erste halbe Runde war ziemlich solide. Die zweite Hälfte war nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte."

"Bis zum letzten Anlauf war es ganz gut. Natürlich denke ich, dass bei der Pace, die wir heute mit dem Auto hatten, P3 kein Ergebnis ist, mit dem man zufrieden sein kann." Immerhin habe er keinen Unfall wie 2023 gehabt, das sei gut, fügt er sarkastisch hinzu.

"Der Rest des Qualifyings war ziemlich gut. Es lief alles glatt. Nur am Ende habe ich es nicht ganz geschafft. Das war ein bisschen enttäuschend, aber von unserem Startplatz aus haben wir noch viele Möglichkeiten."

Updates ändern Fahrverhalten nicht

Dass die jüngsten Updates am McLaren MCL38 eher Norris als ihm entgegenkommen, will er so nicht stehen lassen: "Das Auto fühlt sich immer noch genauso an. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr eineinhalb Sekunden gewonnen, aber es fühlt sich nicht so anders an. Es hat also damit nichts zu tun."

"Ich denke, Lando hat im letzten Versuch in Q3 einfach einen guten Job gemacht und ich war nicht so gut, wie ich hätte sein sollen. Die Updates machen, was sie tun sollen. Gerade wenn es so eng ist, hilft jedes bisschen Performance, das man aus dem Auto herausholen kann. Die Bedingungen waren vielleicht nicht die einfachsten, um sie zu bew"erten, aber solange das Auto schneller wird, bin ich zufrieden.

Und was geht von Platz drei im Rennen? Piastri hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Ich werde versuchen, einen guten Start hinzulegen. Das ist der erste Plan. Und ja, die Strategie könnte morgen eine interessante Sache werden. Wir werden sehen. Ich denke, Max hat etwas andere Möglichkeiten als wir."

"Aber wir haben ein sehr schnelles Auto. Ich hoffe, dass wir das für mich nutzen können, um noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen."