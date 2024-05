Analyse: Hat Racing Bulls Aston Martin in der Hackordnung überholt?

Die Spaltung zwischen den fünf besten und den fünf schlechtesten Teams, die den Beginn der Formel-1-Saison 2024 kennzeichnete, scheint der Vergangenheit anzugehören, was sowohl auf den Aufstieg von Racing Bulls als auch auf den Formtiefpunkt von Aston Martin zurückzuführen ist.

Die ersten Rennen im Jahr 2024 schienen eine relativ klare Hackordnung zu ergeben. Red Bull lag an der Spitze, gefolgt von Ferrari, Mercedes und McLaren. Aston Martin war eindeutig das fünftbeste Team, das zwar nicht ganz mit dem Rest der Top 5 mithalten konnte, aber immer noch einen deutlichen Vorsprung vor Racing Bulls und Haas hatte.

Fernando Alonsos Heldentaten im Qualifying führten dazu, dass er in den ersten fünf Grands Prix viermal in der ersten Reihe stand, bevor er im Rennen mit Reifenverschleißproblemen auf seine angestammte Position zurückfiel, während Racing Bulls und Haas um die letzten Punkte kämpften.

Es gab den Scherz, dass der letzte Punkt für den zehnten Platz an denjenigen gehen würde, der den langsameren der beiden Aston Martins schlägt, was sogar zu Diskussionen über die Ausweitung der Punkteränge auf die Top zwölf oder sogar darüber hinaus führte.

Doch im unerbittlichen Entwicklungswettlauf der Formel 1 bleibt nichts so, wie es ist, und die vermeintliche 50/50-Aufteilung der Startaufstellung gehört bereits der Vergangenheit an. Während Ferrari und McLaren Fortschritte gemacht haben, um die Lücke zu Red Bull zu schließen und Mercedes auf den vierten Platz zu verweisen, ist Aston Martin langsam aber sicher in die Fänge von Red Bulls zweitem Team geraten.

Die erste Runde der Upgrades, die Racing Bulls in Miami, also ein Rennen früher als geplant, einführen konnte, hat einen Wandel des Bildes ausgelöst. Seit dem sechsten Rennwochenende hat der bisher schnellste Fahrer des Teams - Yuki Tsunoda - durchweg den besten Aston übertrumpft, der aufgrund verschiedener Umstände seither Lance Stroll heißt.

Daten: Aston Martin fast um eine halbe Sekunde zurückgefallen

Die gegensätzliche Formkurve spiegelt sich auch in den Daten der Rennpace wieder. In den ersten fünf Veranstaltungen haben Aston Martin durchschnittlich 0,981 Sekunden pro Runde auf das jeweils schnellste Auto im Rennen gefehlt, bei Racing Bulls waren es 1,826 Sekunden pro Runde. Seit Miami weist das italienische Team nur noch einen durchschnittlichen Rückstand von 1,205 Sekunden pro Runde auf, während der Wert bei Aston Martin auf 1,431 Sekunden pro Runde gestiegen ist.

Ein weiterer Datenvergleich: Tsunoda hat seinen Rückstand auf die Poleposition von durchschnittlich 1,1 Sekunden bis China auf sieben Zehntel in den letzten drei Rennen reduziert, während sich Aston Martins Rückstand auf Max Verstappen - und Charles Leclerc in Monaco - fast verdoppelt hat.

Auch die Punkteausbeute seit Miami spricht mit 17:4 im Duell Racing Bulls gegen Aston Martin eine deutliche Sprache. Zwar reagierte das Team aus Silverstone in Imola mit einem eigenen Upgrade-Paket, doch die Verbesserungen machten das Auto nicht gerade schneller und trugen auch nicht unbedingt dazu bei, den AMR24 leichter fahrbar zu machen.

Alonso: "Sind nicht mehr in Top-5-Gruppe"

Ein Teil der Veränderung ist darauf zurückzuführen, dass Red Bull auf drei Strecken unterwegs war, die dem RB20 Auto nicht so gut lagen, was die Verbesserungen von Racing Bulls relativiert. Doch gleichzeitig ist das eine ziemliche Enttäuschung für Aston Martin. Auch wenn es zu simpel ist, diese Einzelergebnisse für bare Münze zu nehmen, ist der übergreifende Trend klar.

Racing Bulls: Aston Martins Pace "kleine Überraschung"

In einer Nachbesprechung des Monaco-Wochenendes sagt Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies, er sei überrascht, wie schnell sein Team mit Aston Martin gleichziehen konnte, warnt aber, dass das Team, das Lawrence Stroll gehört, mehr Ressourcen hat, um zurückzuschlagen: "Von der reinen Pace her war Aston Martin in den letzten drei Rennen näher an uns dran oder mit uns gleichauf, das war schon eine kleine Überraschung", sagt er.

"Aber wir machen uns keine Illusionen darüber, dass sie ein sehr großes Team sind, und wir haben das Gefühl, dass sie das Tempo anziehen können. Nichtsdestotrotz schauen wir auf sie. Auf den letzten beiden Rennen können wir aufbauen. Wir werden sehen, ob wir noch ein bisschen mehr Kraft aufbringen können, und wir werden sehen, was das auf einer Strecke wie Kanada bewirkt."

"Wenn man sich anschaut, was in diesem Jahr passiert ist, kann man wohl sagen, dass wir uns auf einer Strecke mit niedrigen Geschwindigkeiten etwas besser geschlagen haben als auf einer Strecke mit hohen Geschwindigkeiten."

Mekies: Das wird im Mittelfeld den Ausschlag geben

Aber so wie die Fortschritte von Ferrari und McLaren bedeuten, dass ihr Kampf mit Red Bull nun durch die Ausführung der Rennwochenenden und nicht mehr durch die pure Geschwindigkeit entschieden wird, glaubt Mekies, dass dieses Szenario auch im Mittelfeld zutrifft.

Sauber kämpft immer noch um das erste Punkteresultat, aber sowohl Alpine als auch Williams haben einige Fortschritte gemacht, die es ihnen ermöglichen, in die Punkteränge vorzudringen und Racing Bulls und vor allem Haas in Bedrängnis zu bringen.

"Letztendlich reden wir über ein Zehntel oder ein halbes Zehntel", warnt Mekies. "Wenn man sich Monaco anschaut, war [Pierre] Gasly bei uns, [Alex] Albon war im Qualifying bei uns. Es geht mehr um die Vorbereitung und die Ausführung als um die eigentliche Leistung des Autos, denke ich. Wenn man bei der Durchführung des Wochenendes ein Zehntel verliert, rutscht man vom glücklichen Einzug ins Q3 zum unglücklichen Ausscheiden aus Q1."

"Es sind diese beiden Rennen, an denen wir das ganze Jahr über teilnehmen, und sie erfordern sehr unterschiedliche Eigenschaften in unserem Unternehmen", fügt Mekies hinzu. "Bei dem einen geht es um die Werksbasis, die Infrastruktur, die Werkzeuge und die Software, bei dem anderen um das Rennteam, die Qualität der Unterstützung und so weiter. Wir müssen einfach diese beiden Ströme maximieren, und es ist wahr, dass man, sobald man das nicht schafft, sehr, sehr hart durch das Mittelfeld fällt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.