Analyse von Alexander Albon: Das spricht für Lewis Hamilton

Wenn die Formel 1 im Jahr 2026 in eine völlig neue Ära aufbricht, richten sich alle Augen auf das neue Motoren-Reglement und die kompakteren Boliden. Doch wer wird der Profiteur der neuen Fahrzeug-Generation sein? Geht es nach Williams-Pilot Alex Albon, steht der Favorit bereits fest: Lewis Hamilton.

Der siebenmalige Weltmeister, der seit 2025 für Ferrari an den Start geht, wird laut Albon von der technologischen Kehrtwende der Königsklasse massiv profitieren. Das Herzstück der 2026er-Regeln - eine fast 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektroleistung sowie kleinere, leichtere Autos - scheint wie gemacht für den Fahrstil des Briten.

Albons klare Tendenz: "Er macht die Kurven kurz"

Im Williams-Podcast Team Torque hielt sich Albon zunächst bedeckt, rückte dann aber doch mit seiner Prognose heraus: "Ich habe da jemanden im Kopf. Ich glaube zwar nicht, dass ich es laut sagen sollte, aber ich habe meinen Favoriten", sagt er.

Alexander Albon hat einen klaren Favoriten für 2026: Lewis Hamilton Foto: LAT Images

Auf die Nachfrage, wer das neue Reglement am besten meistern wird, legte er sich fest: "Ich denke, es ist Lewis. Vor allem wegen der leichteren Autos. Ich glaube, dass sein Stil diesen Fahrzeugen etwas mehr entgegenkommt."

Albon geht dabei ins Detail und analysiert Hamiltons Technik: "Er macht die Kurven sehr kurz. Er konzentriert sich nicht so sehr auf die Kurvenausgänge - und ich glaube nicht, dass das bei diesen Autos das Schlechteste ist." Während andere Piloten auf einen sauberen Kurvenausgang angewiesen sind, könnte Hamiltons aggressive Art, das Auto in die Kurve zu werfen, zum entscheidenden Vorteil werden.

Hamilton und der SF-26

Während die Zukunftsmusik von 2026 im Hintergrund spielt, steckte Hamilton mitten in der Vorbereitung auf seine zweite Saison in Rot. Bei den Testfahrten in Bahrain zog der Rekordchampion nach dem ersten Block ein optimistisches Fazit.

Nach 149 Runden im Ferrari SF-26 gab sich Hamilton in einem offiziellen Statement positiv: "Es war insgesamt eine konstruktive Woche. Wir haben unser komplettes Programm abgespult, was uns enorm dabei geholfen hat, Daten zu sammeln und das Auto besser zu verstehen."

Die Herausforderung: Das richtige Fenster

Trotz der guten Basis warnt Hamilton jedoch vor der Komplexität der neuen Fahrzeuggeneration. "Der SF-26 fühlt sich generell gut an, aber diese Autos sind kompliziert. Den richtigen Arbeitsbereich zu finden - besonders bei den Reifen - ist der Schlüssel", erklärt er.

"Wir haben einige gute Entdeckungen gemacht, aber auch Bereiche identifiziert, in denen wir uns noch steigern müssen." Am 8. März steht im australischen Albert Park offiziell der Saisonauftakt der Formel 1 2026 auf dem Programm.