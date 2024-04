Andrea Kimi Antonelli: 500 Kilometer im Mercedes absolviert

Andrea Kimi Antonelli hat sein Formel-1-Testprogramm mit Mercedes begonnen. Der Italiener absolvierte auf dem Red Bull Ring zwei Testtage mit dem W12, jenem Auto, mit dem Hamilton 2021 beinahe seinen achten Titel errungen hätte.

Nachdem er insgesamt 500 Kilometer zurückgelegt hatte, sagte Antonelli: "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Es war wirklich toll, die Leistung und den Abtrieb zu spüren. Ich habe jede Sekunde davon genossen. Es hat wirklich Spaß gemacht, und ich möchte dem ganzen Team für seine harte Arbeit danken."

Er fügte hinzu: "Wir haben einige Simulationen durchgeführt und sind einige wichtige Dinge vor dem Tag durchgegangen. Das war wirklich nützlich, denn sobald ich auf der Strecke war, wusste ich, was mir das Team über den Funk sagte."

Antonelli: Viel Hilfreiches für die Formel 2 gelernt

Antonelli bestreitet derzeit seine erste Saison in der Formel 2, in die er nach seinem Gewinn des Titels in der Formula Regional Europe im Vorjahr aufgestiegen ist.

Der 17-Jährige liegt nach sechs Rennen auf dem neunten Platz in der Fahrerwertung. Viermal gelang ihm eine Fahrt in die Punkte. Zuletzt belegte er im Hauptrennen beim Grand Prix von Australien mit Platz vier sein bestes Saisonergebnis.

"Ich habe in diesen zwei Tagen viel gelernt, was mir bei meiner Rückkehr in die Formel 2 sehr hilfreich sein wird", hält der Rookie fest. "Aber ich muss weiter arbeiten und mich auch weiter verbessern." Dennoch lief es für ihn in der Formel 2 bisher deutlich besser als für Prema-Teamkollege Oliver Bearman.

Dieser hatte bei seinem Formel-1-Debüt in Saudi-Arabien Anfang März als Ersatz für Ferrari-Pilot Carlos Sainz beeindrucken können, als er starker Siebter wurde.

Fahrerwahl bei Mercedes: Youngster oder Routinier?

Antonelli gilt als potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Lewis Hamilton Foto: Mercedes

Laut Wolff befindet sich Mercedes in einer Umbauphase: "Man muss anerkennen, dass wir jetzt, nach drei Jahren dieses Reglements, die Dinge anders machen müssen als in der Vergangenheit, ohne das über Bord zu werfen, was wir in unserer Arbeitsweise für gut halten." Das beeinflusse auch die Fahrerwahl.

"Es könnte bedeuten, einen jungen Fahrer einzusetzen und ihm eine Chance zu geben, ohne sofort um Siege zu kämpfen, oder einen erfahreneren Fahrer ins Auto zu setzen, der uns helfen kann, aus dem aktuellen Leistungsbild herauszukommen."

Mit Bildmaterial von Mercedes.