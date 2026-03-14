Andrea Kimi Antonelli auf Pole: "Jetzt kommt er in die Gänge"

Andrea Kimi Antonelli hat beim Großen Preis von China Geschichte geschrieben. Der 19-jährige Mercedes-Pilot sicherte sich in Shanghai die Poleposition und ist damit der jüngste Polesetter der Formel-1-Geschichte. Zuvor hielt den Rekord Sebastian Vettel mit seiner Poleposition 2008 in Monza. Der Deutsche war damals 21 Jahre alt.

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist der Erfolg ein besonderer Moment - auch weil er den nächsten Entwicklungsschritt seines jungen Fahrers sieht. "Kimi, jüngster Polesetter, sagt die Statistik schon: Jetzt kommt er in die Gänge", sagt der Mercedes-Teamchef bei Sky.

Mercedes habe von Anfang an gewusst, dass Antonellis erstes Jahr in der Formel 1 vor allem ein Lernjahr sein würde. Der Österreicher betont, dass die Entwicklung eines so jungen Fahrers Zeit brauche: "Wir haben immer gesagt, dass es nicht immer einfach sein wird", erklärt Wolff.

Druck auf jungen Fahrer enorm

Wolff erinnert auch daran, unter welchem Druck ein Rookie in der Formel 1 steht. "Wenn du mit 18 in die Formel 1 geschossen wirst, schaut die ganze Welt auf dich", sagt er. Gerade deshalb sei es beeindruckend, wie Antonelli mit Kritik und Erwartungen umgehe und sich Schritt für Schritt steigere.

Der Italiener selbst sieht seine Saison ebenfalls als Lernprozess. Besonders nach dem schwierigen Wochenende in Melbourne musste er sich neu sortieren. "Melbourne war schade, dieser harte Crash hat mich etwas zurückgeworfen", sagt er. Gleichzeitig wolle er die Chance in einem schnellen Auto nutzen - müsse aber noch lernen, Risiko und Ertrag besser abzuwägen.

Saubere Qualifying-Runde

In China gelang ihm genau das. Antonelli absolvierte eine fehlerfreie Qualifying-Session und setzte seine entscheidende Runde im finalen Abschnitt. "Es war eine saubere Session für mich. Keine Fehler", erklärt er. Dabei profitierte er allerdings auch von einem technischen Problem seines Teamkollegen George Russell im entscheidenden Q3.

Trotz der Situation ließ sich der Rookie nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe gesehen, dass George ein Problem hatte, aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben und mich auf meine Runde zu konzentrieren", so Antonelli. Am Ende reichte das für seine erste Poleposition in der Formel 1.

Schumacher sieht klaren Schlüssel

Sky-Experte Ralf Schumacher sieht den Erfolg vor allem in einer klaren fahrerischen Anpassung. Antonelli habe dort bewusst etwas Tempo beim Einlenken herausgenommen und sich stärker auf den Kurvenausgang konzentriert.

Ein kleiner Faktor habe laut Schumacher ebenfalls geholfen. "Wenn du siehst, dass es beim Teamkollegen nicht ganz läuft, nimmt das ein bisschen Druck raus", sagt der ehemalige Formel-1-Pilot. Für Antonelli sei die Poleposition trotzdem ein großer Schritt.

Der junge Mercedes-Pilot selbst bleibt trotz des Rekords gelassen. "Ich bin sehr glücklich, aber es ist erst der Anfang", sagt der Italiener. Der Fokus liege nun auf dem Rennen - denn dort wolle er die starke Ausgangsposition auch in ein Topresultat umsetzen.

Den Rekord für den jüngsten Rennsieger kann er aber nicht mehr brechen, denn beim Sieg des Grand Prix von Spanien 2016 war Max Verstappen sogar erst 18 Jahre und 228 Tage jung. Sollte Antonelli den China-Grand-Prix tatsächlich gewinnen, würde er sich allerdings direkt hinter dem Niederländer auf Rang zwei einsortieren.