Andrea Stella: Es ist an der Zeit, die Racing-Richtlinien zu überdenken

McLaren scheiterte mit seinem Antrag auf Überprüfung der Fünf-Sekunden-Strafe für Lando Norris nach dem Zweikampf mit Max Verstappen in Austin, da das Team der FIA keine wesentlichen und relevanten neuen Elemente, die zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht zur Verfügung standen, vorlegen konnte.

Teamchef Andrea Stella und McLaren sind der Meinung, dass Norris das Manöver bereits in der Anfahrt zu Kurve zwölf abgeschlossen hatte und dass Max Verstappen - in ihren Augen nun der attackierend Pilot - Norris von der Straße gedrängt hatte.

Nach der Entscheidung der FIA, glaubt Stella, dass es nun an der Zeit ist, mit den aktuellen Richtlinien "einen Schritt nach vorne zu machen. Wir haben bereits unsere Beobachtungen gemacht, dass die Richtlinien für diese Fahrmanöver überarbeitet werden müssen", so der Italiener. "Das war vor allem, würde ich sagen, nach einigen der Vorfälle in Österreich und dann, glaube ich, in Austin."

Stella: Zeit für die FIA, das Material auszuwerten

"Wir haben das vorgeschlagen, entweder mit dem Recht auf Überprüfung oder direkt nach dem Rennen in unseren Kommentaren in Austin, dass wir denken, dass die Interpretation des Rennens zwischen Lando und Max wirklich unnötig zum Nachteil von Lando war. Für uns als Team überlassen wir das der Führung der FIA."

"Wir haben immer respektvoll, konstruktiv und kooperativ mit der FIA zusammengearbeitet, und wir sind bereit, das auch weiterhin zu tun. Ich denke, auch die Fahrer hatten die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern, und sie sind sich alle einig, dass es noch viel zu tun gibt. Und ich denke, sie haben auch ihre Meinung zu den Vorfällen in Austin geäußert."

"Es gibt eine Menge an Material. Es gibt eine Menge Informationen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, diese Informationen zu verarbeiten und im Interesse des Sports einen Schritt nach vorne zu machen."

Stella bleibt dabei: Für uns gab es neues Element in Austin-Debatte

Nach dem Rennen sagte Stella zunächst, dass das Team die Entscheidung akzeptieren würde - aber die Grauzone bei der Interpretation der Position der Autos auf der Strecke bedeutete, dass McLaren das Gefühl hatte, dass es das Recht auf eine Revision einfordern müsse. Er erklärt, dass McLaren immer noch nicht mit der FIA-Interpretation des Vorfalls und der Anwendung "neuer, signifikanter und relevanter" Informationen einverstanden sei, begrüßt aber die rasche Lösung des Dachverbands.

"Was meine Kommentare direkt nach dem Rennen angeht, die sich auf die Tatsache bezogen, dass wir kein Recht auf eine Revision gehabt hätten, so basierten sie auf dem, was ich zu diesem Zeitpunkt wusste. Aber nachdem wir die Entscheidung gelesen hatten, wurde sehr deutlich, dass die Entscheidung ein Element enthielt, das auch in Bezug auf die Anforderungen des Internationalen Sportgesetzes ein neues, relevantes und bedeutendes Element darstellte."

"Bei der Lektüre der Entscheidung wurde deutlich, dass die Entscheidung einen objektiven, messbaren und nachweisbaren Fehler enthielt, den wir als neues, relevantes und wesentliches Element in Betracht ziehen wollten. Wir waren nicht einverstanden mit der Interpretation der Stewards, dass dieses Element nicht signifikant, relevant und neu sein würde - wir denken, dass dies tatsächlich der Fall war."

"Aber wir sind den Stewards weiterhin dankbar, dass sie die Angelegenheit sehr schnell und zügig geprüft haben, und wir behalten wie immer unseren konstruktiven, unterstützenden Ansatz bei."