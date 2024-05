Andrea Stella: Max Verstappens Starts "sind einfach erstaunlich"

Teamchef Andrea Stella nötigt die Leistung des Niederländers eine Menge Respekt ab, vor allem die Konstanz bei den Starts sticht für den McLaren-Boss dabei heraus - auf einer an Überholmöglichkeiten armen Strecke wie Imola war sie letztlich auch am Sonntag die halbe Miete:

"Wenn wir uns Verstappens Konstanz beim Beschleunigen anschauen, ist das einfach erstaunlich: Er holt die Poleposition und man sieht ihn kaum eine Position in der ersten Kurve verlieren", ortet Stella eine extreme Stärke des Red-Bull-Stars und lobt: "Diese Konstanz ist einfach das Ergebnis guter Arbeit."

Das Lob Stellas bezieht sich allerdings nicht nur auf Verstappen, sondern auch auf die Dauersieger von Red Bull: "Ich bewundere, wie sie so konstant gewinnen können, denn es gibt so viele Wege, wie Dinge schiefgehen können", sagt der McLaren-Teamchef und erinnert sich: "Uns wurde das gestern erst wieder im Qualifying mit dem Fehler in unseren Abläufen vor Augen geführt."

Für die guten Starts seien vor allem "die Qualität des Fahrers, der den Start ausführt" verantwortlich, aber auch "die Reifenvorbereitung, und einen guten Motor in der Beschleunigungsphase zu haben", nennt Stella die verschiedenen Puzzlestücke.

Andrea Stella ist extrem beeindruckt von Max Verstappens Konstanz Foto: Motorsport Images

Am Sonntag in Imola kommt Norris zwar einen Ticken besser vom Fleck, aber "Uhrwerk" Verstappen lässt sich davon nicht beirren und deckt für Kurve eins souverän ab. "Es zeigt, dass man insgesamt einen guten Job machen muss, um erfolgreich zu sein", so Stella. Heißt: Nächstes Mal am besten von ganz vorne starten, um Verstappen irgendwie verwundbarer zu machen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.