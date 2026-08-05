Andrea Stella: Piastris Wutkommentare in Ungarn "absolut kein Problem"

McLaren-Teamchef Andrea Stella versteht Oscar Piastris Wutausbruch am Funk während des Großen Preises von Ungarn, betont jedoch, dass die Boxenstopp-Strategie die richtige Entscheidung war. Der Australier hatte sich am Funk mehrfach über Situationen aufgeregt und auch Carlos Sainz als "Idioten" bezeichnet, weil der mit ihm als Überrundeter kollidiert war.

Piastri hatte am Start von Teamkollege Lando Norris die Führung übernommen und diesen auf der überholfeindlichen Strecke anschließend hinter sich gehalten. Norris wollte das jedoch nicht auf sich sitzen lassen und meinte, er sei deutlich schneller in freier Fahrt. Er wollte beim zweiten Stint zuerst an die Box kommen, um einen Undercut zu machen, was vom Team verneint wurde.

Die übliche Etikette besagt, dass das führende Auto Priorität beim Boxenstopp hat - und in diesem Fall hatte sich Piastri dieses Recht erarbeitet, indem er Norris in Runde eins fair und sauber überholt hatte.

Als Hamilton, der bereits einige Runden zuvor an der Box gewesen war, in Runde 34 etwa 25 Sekunden hinter dem Führenden lag und aufholte, war der Gedanke bei McLaren, dass man den Ferrari als Hauptbedrohung abdecken musste: "Wir mussten reagieren", sagt Stella. "Oscar lag in Führung, und wir hielten ihn für das richtige Auto, um darauf zu antworten."

Piastri kam mit vier Sekunden Vorsprung wieder heraus, was auch Norris eine Lücke bot, um sich einzureihen. Doch durch eine Kombination daraus, dass Piastri von Williams-Pilot Carlos Sainz aufgehalten wurde und Norris in freier Fahrt Extra-Tempo fand, gelang Norris ein seltener Overcut zur Führung - sehr zum Ärger von Piastri.

"Geh mir verdammt nochmal aus dem Weg, du Idiot, oh mein Gott", herrschte Piastri Sainz wutentbrannt an, bevor er einen Teil dieser Frustration auf sein eigenes Team lenkte, als er sah, wie seine Chance auf den Rennsieg verflog. "Nett von euch, das übrigens mit einzuberechnen, danke", sagte er sarkastisch.

"Gibt absolut kein Problem"

Im Nachhinein räumte Piastri ein, dass McLaren keine andere Wahl hatte, als ihn genau in diesem Moment an die Box zu holen, und dass in der Hitze des Gefechts sein Rennfahrergehirn die Vernunft überlagert hatte - in der Hoffnung, McLaren könnte die Ungerechtigkeit irgendwie korrigieren.

Für Stella sind die Kommentare seines Piloten im Eifer des Gefechts jedoch verständlich: "Direkt nach dem Rennen hat Oscar klargestellt, dass seine Äußerung ein Kommentar aus Wut war", sagt der Italiener.

"Es gab ein paar unglückliche Zwischenfälle. Das Wichtigste ist natürlich die Tatsache, dass Oscar eine Kollision mit einem Überrundeten hatte. Und gleichzeitig war Landos Pace, als er einmal freie Fahrt hatte, einfach mega. Ich glaube, er hat etwa eine halbe Sekunde pro Runde gefunden. Und diese Pace bedeutete, dass Lando vor Oscar liegen konnte."

"Ich denke, Oscar hat das sofort verstanden. Es ist absolut verständlich: Wenn man das Rennen fast zur Hälfte anführt und dann sieht, wie man die Führung wegen eines Vorfalls mit einem Überrundeten verliert, dann hat man vielleicht einen kurzen Moment und macht einen Kommentar aus Frust. Aber da gibt es absolut kein Problem", betont Stella.

Stella: Renntaktik war sinnvoll, wie sie war

Genauso wenig konnte McLaren bis zu diesem Zeitpunkt viel für den eigentlich schnelleren Norris tun. Stella erklärt, dass der Kommandostand zumindest "alle Optionen geprüft" habe, falls das Team von hinten unter noch größeren Druck geraten wäre - wie etwa ein Tausch der Positionen, damit Norris versuchen konnte, eine Lücke herauszufahren, um die Positionen am Ende des Rennens wieder zurückzutauschen, sofern McLaren weiterhin einen Doppelsieg kontrolliert hätte.

Aber Stella fand auch, dass Piastri "eine Chance verdient hatte, das Rennen zu gewinnen", indem er Norris beim Start überholte und ihn anschließend auf Distanz hielt.

"Man wägt ständig alle Optionen ab", fügte Stella hinzu. "Man kann schauen, wie man die meisten Punkte für das Team holt, aber man muss auch konsequent in der Art und Weise sein, wie wir Rennsport betreiben."

"Und ich denke, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Oscar an die Box kam, hatte er sich die Führung durch das Manöver in Kurve eins und zwei auf faire Weise erarbeitet. Also hatte er eine Chance verdient, das Rennen zu gewinnen. Auf anderen Strecken hätte Lando Oscar wahrscheinlich überholen können, aber hier ist das schwierig."