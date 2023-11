Andrea Stella: Show in Las Vegas "bis zum Äußersten ausgereizt"

McLaren-Teamchef Andrea Stella ging das Spektakel beim neuen Formel-1-Glamourevent in Las Vegas zu weit, wenn er an die Strapazen für die Fahrer und anderen Beteiligten denkt. Der Event war aus sportlicher Sicht zwar ein Erfolg, hatte aber auch kritische Stimmen zu ertragen, weil am Ende einer kräftezehrenden Saison ein völlig wirrer Zeitplan umgesetzt wurde.

Hinzu kam, dass die Fahrer beim Prestigeevent natürlich einen vollen Kalender mit Fan-, Sponsoren- und Interviewterminen hatten. "Ich denke, der Zeitplan ist sehr anspruchsvoll", sagt Stella. "Es ist eine große Herausforderung für das Personal und für alle Beteiligten, also ist das im Idealfall auch eine Sache, die überprüft werden kann."

Für ihn habe man das Spektakel und die Show "bis zum Äußersten ausgereizt", wie er sagt. "Ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist das gut, denn ich bin mir sicher, dass es Spaß gemacht hat. Aber wir müssen uns einfach fragen, ob das nicht ein bisschen zu weit gegangen ist."

"Natürlich unterstützen wir die Einbeziehung der Fahrer zu 100 Prozent, denn die Fahrer sind der Motor für die Popularität und den Erfolg des Sports. Aber gleichzeitig habe ich gesehen, dass es auch für die Fahrer ein sehr anstrengendes Wochenende war", so Stella.

"Wir müssen also abwägen, ob dies der richtige Kompromiss zwischen der Konzentration der Fahrer auf das Fahren und, sagen wir, der Unterstützung der Show ist. Es gibt also definitiv einige Punkte, über die man nachdenken muss."

Obwohl einige Aspekte des Wochenendes verbesserungswürdig sind, ist der McLaren-Teamchef der Meinung, dass das Streckenlayout an sich ein Erfolg war, da es gutes Racing ermöglichte.

"Das Streckenlayout ist auf gutes Racing ausgelegt", sagt er. "Ich glaube nicht, dass wir nur deshalb gute Rennen hatten, weil sich die Reifen so verhalten haben. Ich denke, das Layout der Strecke hat uns geholfen."

"Aber der Asphalt ist einfach zu rutschig, wenn man in der Nacht fahren will", meint er weiter. "Wir hatten Unfälle. In der ersten Kurve nach dem Start war sehr viel los, da hätte es eine Situation wie in Australien geben können. Das müssen wir vermeiden. Wir dürfen nicht warten, bis es passiert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.