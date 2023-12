Andrea Stella: Umstrukturierung war der Schlüssel zum Erfolg

McLaren-Teamchef Andrea Stella ist der Meinung, dass die technische Umstrukturierung seiner Mannschaft der "grundlegende Wegbereiter" für den beachtlichen Aufschwung der eigenen Form im Verlauf der Formel-1-Saison 2023 war.

Zwar umfasse diese Umstrukturierung auch Leute, die noch gar nicht angefangen haben. Dennoch habe die neue Struktur die technischen Talente im Team bereits gestärkt und klare Verantwortlichkeiten geschaffen, betont der Italiener.

"Wenn wir über die neue technische Konfiguration sprechen, zu der drei Technische Direktoren gehören, haben zwei von ihnen noch nicht begonnen", bestätigt Stella. "Peter Prodromou ist für die Aerodynamik zuständig, David Sanchez für Performance und Konzepte, Rob Marshall für Technik und Design."

"Diese Struktur hat für Klarheit bei den Verantwortlichkeiten gesorgt und es auch ermöglicht, und das war kurzfristig notwendig, die Aerodynamikabteilung umzustrukturieren, indem Peter Prodromou die Verantwortung übertragen wurde und Giuseppe Pesce unterstützt wurde", fasst der McLaren-Teamchef zusammen.

"Diese Jungs waren maßgeblich daran beteiligt, die neue Richtung für das Design des Autos aus aerodynamischer Sicht vorzugeben. Und ich denke, dass dies der Wegbereiter dafür war, das Talent zu nutzen, das bei McLaren bereits vorhanden war."

Die neun Podien, die Lando Norris und Oscar Piastri in der zweiten Hälfte des Jahres erzielten, sowie der Sprint-Sieg von Rookie Piastri in Katar seien also vornehmlich das Ergebnis der Menschen, die bereits in Woking tätig waren, so Stella.

"Denn die Leute, die die Geometrien physisch entwerfen, sind dieselben. Aber sie setzten ihr Talent frei, indem man ihnen eine klare Richtung vorgibt, klare Ziele setzt und auch versucht, dafür zu sorgen, dass Befähigung und Enthusiasmus die Grundlage dafür sind, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen."

"Das war entscheidend", sagt Stella, "und so versuchen wir auch, in die Zukunft zu gehen. Hinzu kommt, dass Rob Marshall und David Sanchez im Januar anfangen."

Sowohl Marshall, der von Red Bull kommt, als auch der Ferrari-Neuzugang David Sanchez werden sich dem Team im neuen Jahr anschließen, nachdem ihre bezahlte Freistellung beendet ist. Sie sind nur ein Teil von über einem Dutzend Neueinstellungen im Technikbereich, die McLaren zuletzt vorgenommen hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.