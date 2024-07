Andrea Stella: Vor einem Jahr hätte Piastri in Ungarn nicht gewonnen

Der erste Grand-Prix-Sieg von Oscar Piastri sei ein "wichtiger Meilenstein" in dessen Formel-1-Karriere, sagt McLaren-Teamchef Andrea Stella. "Und dieser Meilenstein kommt sehr früh." Das stimmt: Piastri fährt erst seit eineinhalb Jahren in der Formel 1, hat aber bereits in seiner Debütsaison 2023 den Katar-Sprint für sich entschieden. Nun folgte der erste ganz große Erfolg an seinem erst 35. Rennwochenende.

Das macht Stella vor allem an der steilen Lernkurve von Piastri fest. Er attestiert ihm nicht nur eine "gute Auffassungsgabe", sondern bewundert auch Piastris "Arbeitseinstellung, jeden Tag besser zu werden, jede Chance zur Steigerung zu ergreifen und stets positiv gestimmt zu sein", so Stella weiter.

"Das sind Oscars stärken, und er ist auch mental stark. Ich sage immer: Er ist das jüngste Mitglied in unserem Team, aber eben auch das cleverste."

Der Ungarn-Grand-Prix habe das nochmals unterstrichen. "Da hat Oscar etwas geschafft, was er 2023 so noch nicht hätte schaffen können", meint Stella. "Denn er hatte im vergangenen Jahr zwar schon recht schnell den Speed auf eine fliegende Runde, aber er brauchte eine gewisse Zeit, um zu lernen, wie man an einem so heißen Tag [wie in Ungarn] mit den Reifen umgeht."

Außerdem sei Piastris Entwicklung durch die McLaren-Form gehemmt gewesen, sagt Stella. "Wir waren ja im vergangenen Jahr oder zu Beginn dieses Jahres noch nicht dazu in der Lage, um Siege zu kämpfen. Wir hatten nicht das Material oder das Auto dazu."

Jetzt ist das anders: Piastri hat in Ungarn gewonnen, sein McLaren-Teamkollege Lando Norris war davor schon in Miami siegreich. Erstmals seit den Williams-Fahrern Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher in der Saison 2001 haben also zwei Stallgefährten im gleichen Jahr den jeweils ersten Grand-Prix-Sieg erzielt.