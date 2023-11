Andrea Stella: Was Norris noch lernen muss, sind 99-Prozent-Runden

Nachdem sich Lando Norris am Formel-1-Wochenende in Brasilien noch am Freitag über die verpasste Pole-Chance geärgert hatte, gelang dem McLaren-Piloten tags darauf im Sprint-Shootout die Bestzeit. Und das, obwohl es laut eigener Aussage "eine der schlechtesten Runden war, die ich gefahren bin".

Darauf angesprochen, erklärt Teamchef Andrea Stella: "Wenn Lando solche übertriebenen Kommentare über seine Leistung abgibt, hat er normalerweise gute Gründe dafür."

"Als er das zum Beispiel in Katar gemacht hat, lag es an den Tracklimits, wobei das eine ziemlich große Strafe nach sich zieht, weil man die Runde gelöscht bekommt", erinnert er sich. Damals blieb Norris wegen mehrerer Patzer auf Platz zehn hängen und schimpfte: "Ich bin manchmal so ***. Ich habe es vermasselt."

"Die Bemerkung, die er hier gemacht hat", fährt Stella fort, "lag nicht daran, dass sich das Auto nicht gut angefühlt hat, sondern wegen Fehlern in den Kurven 1, 2 und 3. In der ersten war er etwas zu früh auf der Bremse, nahm dann etwas zu viel Geschwindigkeit, um das zu kompensieren, und in der zweiten war er offline."

"In Kurve 3 übersteuerte er dann massiv. Seine Delta-Zeit im Vergleich zur bisher besten Runde in Sektor eins zeigte, dass er ein paar Zehntel Rückstand hatte, sodass er sagte: 'Ich habe wieder einmal die Chance auf die Poleposition verspielt.'"

"Danach hat er dann in so ziemlich jeder Kurve so viel wie möglich gepusht - und er hatte Erfolg", sagt der McLaren-Teamchef weiter und gibt zu: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Poleposition für ihn eine totale Überraschung war, denn mit dieser Art von Fehlern hat man normalerweise keine Pole-Runde."

Norris' selbstkritischer Kommentar zu dieser Runde sei "mikroskopisch" gewesen. "Er macht diese strengen Kommentare zu seiner Leistung nie, wenn es nur um die Balance geht. Normalerweise geht es um mikroskopisch kleine Dinge", so Stella.

Genau hier sieht der Teamchef bei seinem Fahrer noch Spielraum: "Was wir tun müssen, ist, diese mikroskopischen Dinge zu minimieren, besonders in den Runden, die nicht die Q3-Runden sind, sondern die Q1- und Q2-Runden, in denen man nicht unbedingt 100 Prozent erreichen muss. 98 oder 99 sind ausreichend."

"Ich denke, dass wir mit Lando mehr lernen müssen, wie man 99-ige oder 98-ige Runden hinbekommt. Wenn es darum geht, 100 Prozent zu erreichen, sind wir gut aufgestellt."

