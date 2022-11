Andreas Seidl: Kampf um WM-Platz vier gegen Alpine bleibt unberechenbar

Audio-Player laden

Im Kampf um P4 in der Konstrukteurswertung geht es jetzt in die heiße Phase. Nach 20 von 22 Saisonrennen liegt das Alpine-Team nur sieben Punkte vor McLaren. Bei noch zwei verbleibenden Rennwochenenden inklusive dem Sprint in Brasilien sind noch 103 Punkte zu holen.

In den letzten Rennen ging es zwischen den Teams hin und her. Während McLaren den Alpine-Doppelausfall in Singapur nutze und selbst 22 Punkte sammelte, kam es in Japan fast genau andersherum: 18 Punkte für Alpine und nur ein mickriger Zähler für McLaren. In den USA und Mexiko konnte das britische Team jeweils acht Zähler holen und damit Alpine beim Doubleheader sechs Punkte abknöpfen.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl geht davon aus, dass der Kampf gegen Alpine weiterhin unberechenbar bleibt, wobei das Team aus Woking mit dem Motorschaden von Fernando Alonso am vergangenen Wochenende einen Vorteil haben könnte, da dem Spanier in Brasilien eine Gridstrafe drohen könnte.

Entscheidet die Zuverlässigkeit über das Duell?

"Um ehrlich zu sein, ändert sich dadurch für uns nichts", meint Seidl. "Der Kampf, den wir mit Alpine führen, ist sehr eng und sehr knapp. Wenn man sich die letzten sechs Rennen anschaut, dann lagen wir viermal vorne, zweimal waren sie im Qualifying vorne und in den Rennen geht es hin und her, je nach den Umständen, und auch die Zuverlässigkeit spielt eine wichtige Rolle."

"Das Wichtigste ist, dass wir uns nur auf uns selbst konzentrieren. Wir müssen sicherstellen, dass wir saubere Rennwochenenden absolvieren und das Auto, das Team und die beiden Fahrer, nutzen, um Punkte zu holen. Das ist dann hoffentlich genug, um in der letzten Runde von Abu Dhabi vor Alpine zu sein. Das ist es, worauf wir uns konzentrieren", so der McLaren-Teamchef.

Vom Gefühl her ist eher das Alpine-Team, dass mehr zu verlieren hat, da der A522 über die Saison den etwas stärkeren Eindruck gemacht hat und McLaren auf der anderen Seite mit den Problemen von Daniel Ricciardo über einen langen Teil der Saison nur ein Ein-Mann-Team mit Lando Norris gewesen ist.

"Ich denke, das ist richtig", sagt er auf die Frage, ob die Zuverlässigkeit nun die größte Herausforderung ist. "Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns das zu Beginn des Jahres vorgenommen haben, denn das war, bevor ich hier war, aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, auf der Seite des Antriebsstrangs auf mehr Leistung zu setzen, weil die Entwicklung eingefroren werden würde."

"Wir haben uns also bewusst dafür entschieden, die Leistung zu steigern und Zuverlässigkeitsprobleme zu beheben, sobald sie auftauchen, weil die FIA das erlaubt. Das war also eine bewusste und strategische Entscheidung. Und jetzt können wir sie beheben, wenn sie auftreten", so Szafnauer.

Szafnauer über Brasilien und Abu Dhabi: "Unsere Leistung wird da sein"

Er fügt hinzu: "Wir haben es nicht absichtlich getan, um nicht zuverlässig zu sein, aber wenn man einen Fehler machen muss, muss man die Leistungsgrenze verschieben, denn man kann die Leistung jetzt nicht mehr bis 2026 steigern, aber man kann Zuverlässigkeitsprobleme beheben."

"Und das können wir über den Winter tun. Ich denke also, dass es strategisch gesehen die richtige Entscheidung war. Und wir haben noch zwei Rennen vor uns, um den vierten Platz zu erreichen. Ich denke, das können wir schaffen", sagt der Alpine-Teamchef.

Zwar ärgert er sich über die abhandengekommenen Punkte, doch der Hauptfokus bei Alpine liegt auf der Zukunft, wo Szafnauer sein Team auf dem richtigen Weg sieht.

"Natürlich möchte man mehr Punkte holen", sagt er. "Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und wir werden sehen, was das nächste Jahr bringt. Aber kurzfristig heißt es, in den nächsten Rennen zuverlässig zu sein, stark abzuschneiden, und ich denke, unsere Leistung wird da sein."

