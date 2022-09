Andreas Seidl: Zwei Gründe für Piastris McLaren-Wechsel!

Audio-Player laden

Andreas Seidl hält Oscar Piastri für den passenden Kandidaten für McLaren und erklärt, warum das Team den jungen Australier als Ersatz von Daniel Ricciardo von Alpine weggelockt hat, obwohl dieser noch kein einziges Formel-1-Rennen bestritten hat. Piastri wurde am Freitag als Stammfahrer bei McLaren für 2023 bestätigt.

"Wir sind superglücklich zu wissen, dass wir Oscar für 2023 an der Seite von Lando [Norris] haben. Das ist ein sehr aufregendes Fahrer-Line-up", sagt der McLaren-Teamchef gegenüber 'Sky'.

Für Seidl gibt es "zwei Gründe", warum man sich für Piastri entschieden habe: In den Nachwuchsserien habe er gezeigt, "dass er etwas sehr Besonderes ist und eine Menge Potenzial besitzt", so der Deutsche. "Zudem passt er von seiner Persönlichkeit perfekt in unser Team."

Piastri hatte die Formel 3 2020 und die Formel 2 2021 gleich in seinem ersten Jahr gewonnen, bevor er für 2022 als Testfahrer bei Alpine unterschrieb. "Wir sind absolut überzeugt von seinem Talent und auch seinem Potenzial", sagt Seidl.

"Oscar ist jung, er ist voller Energie und er besitzt das richtige Maß an Selbstvertrauen. Gleichzeitig ist er sehr demütig und weiß, wie groß die Herausforderung im kommenden Jahr sein wird", so der Teamchef weiter. "Ich denke, wir haben als Team in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir sehr gut mit jungen Fahrern umgehen können. Daher freue ich mich darauf, mit ihm loszulegen."

Piastri dankt auch Alpine

Piastri selbst hatte nach der Verkündung ein Video auf Twitter gepostet, in dem er seine Gedanken mitteilt: "Ich freue mich sehr, bei einem so renommierten Team wie McLaren an den Start gehen zu können", sagt er. "Ich habe keinen Zweifel, dass dies ein großartiger Ort ist, um meine Karriere zu beginnen."

"Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt. Ich fahre seit zwölf Jahren Rennen und dies war von Anfang an mein Traum. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützt haben, einschließlich meiner Kollegen bei Alpine in den letzten Jahren und vor allem meiner Familie, die von Anfang an einen großen Beitrag zu meiner Karriere geleistet hat."

"Ich kann es kaum erwarten, Papaya zu vertreten. Ich werde mein Bestes geben, um so schnell wie möglich zu fahren und einige gute Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, auf die Zusammenarbeit mit Lando und kann es kaum erwarten, euch alle bald wiederzusehen", so der Australier.

Seidl: "Für uns war das nie ein Fall"

Wie aus der Entscheidung des Contract Recognition Board hervorgeht, wurde der Vertrag zwischen McLaren und Piastri bereits am 4. Juli geschlossen. Dass der Fall überhaupt vor das CRB ging, hält Seidl für eine unnötige Ablenkung, weil man nie Zweifel daran hatte, einen gültigen Vertrag zu besitzen.

"Für uns war das nie ein Fall", betont Seidl. "Daher ist es wohl besser, die andere Partei zu fragen, warum sie dachte, sie hätte einen Fall, und daher ist dies keine wirkliche Überraschung für uns", sagt er über das Ergebnis.

"Es ist wichtig, dass wir jetzt in die Zukunft blicken und uns gleichzeitig auf die letzten acht Rennen der Saison zusammen mit Daniel und Lando konzentrieren. Wir wollen diese Saison in einem guten Kampf mit den Alpine beenden und uns dann auf das nächste Jahr konzentrieren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.