Andretti: Lewis Hamilton hatte immer ein Siegerauto

Sollte die Formel-1-Saison 2020 noch einmal starten, dann hat Lewis Hamilton die große Chance, mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichzuziehen. Der Mercedes-Pilot könnte seinen siebten Titel einfahren und hätte zudem die Möglichkeit, später noch zum alleinigen Rekordhalter aufzusteigen.

"Seine Ergebnisse sprechen für sich", outet sich Ex-Weltmeister Mario Andretti gegenüber 'Yahoo Sports' als großer Hamilton-Fan und könnte sich durchaus vorstellen, dass der Brite demnächst den Rekord der meisten Formel-1-Titel für sich alleine beansprucht.

Allerdings dürfe man dabei nicht vergessen, dass Hamilton in jeder Saison siegfähiges Material zur Verfügung hatte. "Ich erinnere mich nicht daran, dass er irgendwann einmal kein Auto mit Siegpotenzial hatte", so der Amerikaner. Und in der Tat: Hamilton konnte in jeder seiner 13 Grand-Prix-Saisons mindestens einen Sieg einfahren.

"Aber er hat seine Leistung gebracht und tut es immer noch", betont Andretti weiter. "Er hat das Material und macht das Beste daraus. Und das ist die Aufgabe eines Fahrers."

Mit Bildmaterial von LAT.