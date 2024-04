Andretti gibt nicht auf: 60 neue Stellen für F1-Team ausgeschrieben

Die Formel-1-Pläne von Andretti schreiten trotz der Ablehnung seitens der Königsklasse weiter voran: Die Amerikaner haben nun Ausschreibungen für 60 Arbeitsstellen für ihr potenzielles Formel-1-Team gestartet.

Zu den 60 freien Stellen gehören leitende Positionen in der Formel 1, darunter ein Leiter der Aerodynamikentwicklung, ein Leiter für mechanisches Design und verschiedene andere technische Positionen in den Bereichen Aerodynamik und CFD, Modelldesign, Elektronik, Steuerungssysteme, IT, Fahrzeugleistung und Fertigung.

Alle Arbeitsplätze sind für die neue Fabrik in Silverstone geplant, die erst unlängst eröffnet wurde und das zentrale Basislager für alle europäischen Motorsport-Operationen von Andretti sein soll.

Trotz der strikten Ablehnung seitens der Formel 1, die keinen Mehrwert in Andretti sehen, spekuliert das Team weiterhin auf einen möglichen Einstieg und arbeitet weiter mit Hochdruck an den Vorbereitungen.

Und vielleicht öffnet sich ja doch noch eine Tür, denn schon beim nächsten Formel-1-Rennen in Miami am kommenden Wochenende soll es ein weiteres Treffen mit den Formel-1-Bossen und Andretti geben.

"Wir hatten nur ein Meeting mit ihnen, das ist ein Problem", sagt Mario Andretti, Vater von Teamgründer Michael Andretti und Formel-1-Weltmeister 1978, gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. "Wir hatten nicht genug, und darum begrüße ich unser nächstes Meeting. Lasst uns zusammensitzen!"

Andretti sagt, dass auf dem bisherigen Weg einige Gelegenheiten verpasst wurden, "aber wir müssen nach vorne schauen, nicht zurück. Ich bleibe hoffnungsvoll, denn wir hören nie auf, auf dieses Ziel hinzuarbeiten."

"Es wurde deutlich gemacht, dass unsere Arbeit in vollem Gange ist, und wie man sehen kann, reden wir nicht nur", stellt er klar. "Wir setzen Stein und Stein zusammen. Das haben wir mit dem Team gezeigt, das bereits eine Heimat in Silverstone hat."

Der Amerikaner betont zudem, dass die Ablehnung "definitiv finanzielle Gründe" hatte, denn andere überzeugende Gründe habe man nie gehört.

"Wir versuchen zu sagen: 'Wir werden alles tun, was ihr von uns verlangt.' Aber sie haben es uns noch nicht gesagt, außer mit Ausreden wie: 'Oh, wir wollen nicht, dass ihr auftaucht, wir wollen nicht, dass ihr euch blamiert'", so Andretti.

"Aber wir wollen uns nicht blamieren, und Tatsache ist, dass General Motors sehr deutlich gemacht hat, dass sie von diesem Projekt begeistert sind", stellt er klar. "Sie haben sich dort langfristig engagiert, und ich weiß nicht, was wir sonst noch tun können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.