Andrettis Traum geplatzt: Formel 1 lehnt elftes Team ab!

Die Formel 1 hat Andretti als mögliches neues Team abgelehnt, das teilt die Serie am Mittwochnachmittag offiziell mit. Obwohl die FIA dem amerikanischen Rennstall im Herbst Grünes Licht gegeben hatte, darf Andretti 2025 nicht als elfter Rennstall in die Königsklasse einsteigen.

Die Begründung der Formel 1 ist dabei knallhart: "Unser Bewertungsverfahren hat ergeben, dass die Anwesenheit eines elften Teams an und für sich keinen Wert für die Meisterschaft darstellen würde", heißt es gleich im ersten Punkt.

Ein Mehrwert werde am ehesten geboten, wenn ein Neueinsteiger von Beginn an konkurrenzfähig sein würde. Doch das hat man bei Andretti nicht gesehen: "Wir glauben nicht, dass der Antragsteller ein konkurrenzfähiger Teilnehmer sein würde", heißt es seitens der Formel 1.

Zudem würde es "dem Ansehen der Meisterschaft schaden", wenn ein neues Team eine vorgeschriebene Power-Unit "potenziell über mehrere Saisons" hinweg beziehen müsste.

Andretti hatte im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit US-Konzern General Motors verkündet, die auch als Motorenhersteller in die Formel 1 einsteigen wollen - allerdings erst 2028. Bis dahin hätte das Team einen Kundenmotor von einem anderen Hersteller beziehen müssen.

Daher betont man seitens der Formel 1, dass eine erneute Bewerbung für 2028 größere Chancen auf Erfolg hätte: "Wir würden einen Antrag auf Teilnahme eines Teams an der Meisterschaft 2028 mit einem GM-Aggregat anders beurteilen, entweder als GM-Werksteam oder als GM-Kundenteam, das alle zulässigen Komponenten selbst entwickelt", heißt es.

"In diesem Fall wären zusätzliche Faktoren im Hinblick auf den Wert zu berücksichtigen, den der Antragsteller in die Meisterschaft einbringen würde, insbesondere im Hinblick darauf, dass er einen angesehenen neuen Hersteller als Power-Unit-Lieferanten in den Sport bringt."

Bis dahin legt die Formel 1 aber fest, dass die Bewerbung von Andretti abgelehnt wird.

Die FIA hatte im vergangenen Jahr einen Bewerbungsprozess gestartet, dessen erste Hürde vier Teams überstanden hatten. Rodin, Hitech und das LKY SUNZ waren in der zweiten Stufe aussortiert worden, doch Andretti hatte vom Verband die Zusage bekommen, einen Platz in der Formel 1 seitens des Verbandes zu bekommen.

Die größere Hürde war allerdings die kommerzielle Einigung mit der Formel 1. Diese hatte von Anfang an klargemacht, eigentlich kein neues Team zu wollen. Damit handelte sie auch im Interesse der bestehenden Teams, die keinen weiteren Bewerber um die Preisgeldtöpfe der Königsklasse haben wollten.

Das Schlagwort dazu hieß stets "Mehrwert", den ein neues Team bringen sollte. Doch das Projekt von Andretti überzeugte die Formel 1 nicht, obwohl der Rennstall stark in Vorleistung gegangen war und schon Mitarbeiter verpflichtete und sogar mit einem 2024er-Modell im Windkanal von Köln unterwegs war.

Viele Fans waren überzeugt, dass der traditionsreiche Name - Mario Andretti wurde 1978 Formel-1-Weltmeister - ein Gewinn für die Serie wäre, doch die sieht das anders: "Obwohl der Name Andretti bei den Formel-1-Fans einen gewissen Wiedererkennungswert hat, deuten unsere Untersuchungen darauf hin, dass die Formel 1 die Marke Andretti eher aufwerten würde als umgekehrt."

Zudem habe man "keine wesentlichen erwarteten positiven Auswirkungen auf die Finanzergebnisse [...] für den reinen kommerziellen Wert der Meisterschaft feststellen" können.

