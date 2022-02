Andrew Green: "Es war der intensivste Winter, den ich je erlebt habe"

Audio-Player laden

Seit den 90er Jahren ist Andrew Green in der Formel 1 tätig und hat einige mal größere, mal kleinere Regeländerungen miterlebt. Doch die Einführung der neuen Bodeneffekt-Autos bezeichnet der Brite, derzeit Technikchef bei Aston Martin, als "bei weitem größte Regeländerung, die der Sport je erlebt hat".

"Meine Karriere geht bis 1991 zurück. Das übertrumpft alles von 1991, ich denke, es übertrumpft alles, was die Formel 1 betrifft. Wie ich schon sagte, ist es ein völlig neues Konzept und auch eine völlig neue Herangehensweise an das Reglement", so Green.

Für die Teams und ihre Ingenieure sei die Umstellung eine große Herausforderung gewesen. "Es gibt so viel zu tun, so viel zu lernen, und wir haben gerade erst mit der Erforschung dieser Regeln begonnen. Wir haben sie erst seit Januar vergangenen Jahres wirklich in Angriff genommen und entwickelt", sagt der 56-Jährige.

"Wir hatten also noch nicht viel Zeit. Wenn man bedenkt, dass wir im Januar des Vorjahres zum ersten Mal im Windkanal gefahren sind und die Entwicklung im Eifer des Gefechts begonnen hat, weil wir sechs Monate später ein Chassis auf den Markt bringen müssten. Es war wirklich intensiv. Es war eine Menge Arbeit."

Doppel- und Dreifachbelastung für Aston Martin

Erst recht in Kombination mit einer laufenden Saison, "was die Sache noch schwieriger macht", wie Green weiß. "Und obendrein versuchen wir zu expandieren. Wir versuchen, unsere Ambitionen für unseren Fünfjahresplan in Einklang zu bringen. Auch die Expansion ist ein schwieriger Prozess, den es zu bewältigen gilt."

Personaloffensive an. All das müsse gut gemanagt werden und nehme Ressourcen von dem weg, was normalerweise der reinen Entwicklung vorbehalten wäre", erklärt Green.

"Alles in allem war es also ein sehr, sehr schwieriges Jahr, der intensivste Winter, den ich je erlebt habe", gibt der Technikchef zu und betont: "Ich bin wirklich froh und stolz auf das, was wir als Team getan haben, um das Auto fertig zu bekommen."

Green: "Alles musste neu gemacht werden"

Angesprochen auf die größte Herausforderung, die es bei der Entwicklung des 2022er-Auto unter dem neuen technischen Reglement zu bewältigen galt, sagt Green: "Die Herausforderungen waren in den letzten zwölf Monaten sehr vielfältig. Und ich denke, dass die größte darin bestand, dass es so viele herausfordernde Aspekte gab."

"Wir mussten versuchen, so viele Veränderungen zu bewältigen und die Ressourcen dort einzusetzen, wo wir sie für richtig hielten. Das Maximum aus dem Bereich herauszuholen, von dem wir glauben, dass er für die Performance ausschlaggebend ist, war bei weitem der kniffligste Teil der Entwicklung", erinnert er sich.

Gleichzeitig betont der Ingenieur: "Es gab kein bestimmtes Element am Auto, denn jeder Bereich musste entwickelt werden, sei es die Robustheit des Chassis, die neue Aufhängung oder die gesamte Aerodynamik. Alles musste neu gemacht werden."

"Wir mussten versuchen, jedem Bereich genügend Ressourcen zuzuweisen, um die Arbeit zu erledigen, und gleichzeitig die Performance insgesamt zu maximieren. Aber ich denke, dass die Herausforderungen, die wir in den letzten Monaten hatten, im Vergleich zu denen, die noch vor uns liegen, wohl verblassen werden."

