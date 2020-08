Andy Cowell: Lewis Hamilton ein echter Sportsmann - im Gegensatz zu anderen

Sportlich ist Lewis Hamilton über alle Zweifel erhaben. Nach sechs WM-Titeln und zahlreichen Rekorden zweifeln wohl nur die wenigsten am Talent des Mercedes-Piloten. Für den scheidenden Mercedes-Motorenchef Andy Cowell ist Lewis Hamilton aber vor allem eines: "Lewis ist der Beste", wie er im Podcast 'Beyond the Grid' sagt.

Für ihn besitzt der Brite ein "herausragendes natürliches Talent", dazu Wissbegier, Neugier und Hartnäckigkeit. "Er drängt auf Fortschritte und bringt Leute dazu, seinen Standpunkt anzuhören - aber auf gute Weise. Er ist nicht so wetteifernd, dass es irgendwann fies wird. Einige Individuen auf diesem Planeten gehen soweit, dass es überschäumt und nicht mehr sportlich ist", so Cowell.

Wen er damit meint, lässt Cowell jedoch offen. Hamilton hingegen sei "ein echter Sportsmann und Motivator des Teams", wie der Motorenmann weiter betont. "Durch seine beispiellose Performance schaut jeder zu ihm auf und sagt: 'Ich muss auf diesem Niveau sein.'"

Motorenchef Cowell wird Mercedes nach der Saison 2020 verlassen. Cowell ist seit 16 Jahren Teil von Mercedes-AMG High Performance Powertrain (HPP) und seit 2014 als Motorenchef tätig. Damit hat er einen großen Anteil an den Erfolgen, die Mercedes seit Beginn der Turboära 2014 eingefahren hat.

